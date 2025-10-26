FRECA | Monza, gara 2: Slater completa l’opera con l’ottava vittoria

Freddie Slater si è portato a casa anche l’ultima vittoria della Formula Regional European Championship by Alpine 2025 a Monza: nonostante il titolo piloti già conquistato nella gara 1 di ieri, il giovane britannico di Prema ha deciso di chiudere in bellezza la stagione dominando gara 2 dalla partenza fino al traguardo. Niente da fare per Matteo De Palo che ha chiuso secondo sia nella corsa sia in classifica, mentre Evan Giltaire va a completare l’ultimo podio dell’anno.

Freddie senza rivali anche con la corona, De Palo vice campione

Tutti si sarebbero aspettati un Slater più tranquillo e meno aggressivo in pista, ma il 17enne di Stratford-upon-Avon ha dato l’ennesima prova di dimostrazione della suo grande talento. Dopo essersi preso la pole position nella mattinata, il classe 2008 ha condotto la gara dall’inizio alla fine, rimanendo sempre fuori dal raggio d’azione del suo rivale e futuro compagno di squadra De Palo. Questo, grazie anche alle due Safety Car chiamate nel finale per il ritiro di Bedrin dopo un contatto con Kato alla Roggia e l'ultima per l’incidente causato da Gowda alla Variante del Rettifilo che ha portato fuori anche Frey e Yamakoshi, gli ha permesso di firmare il suo ottavo successo di una stagione da incorniciare.

Il suo dominio nel Tempio della Velocità ha lasciato a Matteo De Palo solo il secondo posto per assicurarsi il titolo di vice campione della Regional dopo una stagione comunque ottima da parte del pilota romano di Trident. Sull’ultimo podio di questo campionato troviamo anche Evan Giltaire sulla vettura di ART Grand Prix, con il francese che così si va a confermare nella top 5 della classifica piloti. Dietro di lui troviamo il suo compagno di squadra Taito Kato che si va a prendere la quarta posizione dopo una lotta intensa nel gruppo d’inseguimento risolta dall’ultima SC per l’incidente al Rettifilo che, viste le tante macchine ferme, ha di fatto concluso la gara.

Deligny terzo in classifica, R-ace GP torna campione tra i team

Al quinto posto ha chiuso il debuttante Jan Przygowski che con il team RPM si prende un risultato di rilievo nel suo weekend di debutto in Regional (in quanto “guest” non riceverà punti per le classifiche). A seguire troviamo un Jin Nakamura che con il sesto posto riporta la R-ace GP a conquistare il titolo team della Regional e, grazie anche alle sfortune di Bedrin, finisce la stagione nella top 10 di classifica piloti.

Settimo posto per Pedro Clerot (Van Amersfoort Racing), con il brasiliano che dunque finisce dietro di soli due punti in classifica a Enzo Deligny, con il francese si è preso il podio iridato del campionato piloti nonostante un’ultima gara infelice chiusa in 21a posizione. Completano l’ultima zona punti della stagione Michael Belov (CL Motorsport), Tomass Stolcermanis (RPM) e Akshay Bohra (R-ace GP).

Credits: ACI Sport

CLASSIFICA FINALE PILOTI: Slater 313, De Palo 277, Deligny 235, Clerot 233, Giltaire 185

CLASSIFICA FINALE TEAM: R-ace GP 449, Prema 434, Van Amersfoort Racing 349, ART Grand Prix 313, Trident 305

Così va in archivio un'ultima stagione della FRECA davvero emozionante e che ci mette già in trepidante attesa per vedere le nuove vetture e il nuovo campionato Formula Regional riconosciuto dalla FIA per il 2026. Slater, De Palo e altri protagonisti di quest'anno torneranno però un'ultima volta in azione in occasione della FR World Cup del GP Macao, in programma nel weekend del 15-16 novembre.

Da Monza – Andrea Mattavelli