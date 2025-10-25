FRECA | Monza, gara 1: trionfo Slater, è lui il campione

L’ultimo ACI Racing Weekend a Monza ci consegna il primo importante verdetto della stagione 2025: Freddie Slater firma la vittoria in una gara 1 condizionata anch’essa dalle tante Safety Car e diventa il nuovo Campione della Formula Regional European Championship con una gara d’anticipo. Insieme al talento britannico di Prema Racing salgono sul podio Evan Giltaire (ART Grand Prix) e Pedro Clerot (Van Amersfoort Racing) mentre Matteo De Palo finisce come peggio non poteva la sua rincorsa iridata con Trident.

Slater incoronato dopo il duello vinto su Giltaire, Clerot completa il podio

Una giornata che dunque incorona il pilota classe 2008 di Stratford-upon-Avon, quarto campione consecutivo per il team Prema nella Regional dopo nomi come Dino Beganovic, Andrea Kimi Antonelli e Rafael Camara. Il settimo successo dell’anno per Slater è stato costruito nei giri dopo la seconda ripresa della gara per l’incidente alla Lesmo 1 tra Yamakoshi, Belov ed Egozi, in cui il britannico ha continuato a spingere a mettere pressione al poleman Evan Giltaire fino a passarlo a poche tornate dal termine alla Parabolica per diventare l’ultimo campione della era FRECA.

Il francese della ART Grand Prix, che ha accusato invece il bloccaggio qualche giro prima delle gomme anteriori alla staccata della Roggia, si deve dunque accontentare del secondo posto e di un quarto podio stagionale che gli permette di salire nella top 5 di classifica piloti. A completare il podio troviamo Pedro Clerot che con la monoposto di Van Amersfoort Racing ha avuto la meglio nel finale su Taito Kato (ART Grand Prix) e Rashid Al Dasheri (Prema Racing), che hanno concluso rispettivamente in quarta e quinta posizione.

De Palo crolla tra l’impeding e la sfortuna, Deligny ancora in corsa per il 2° posto

Per Matteo De Palo invece il sogno si infrange già al secondo giro: penalizzato di due posizioni sulla griglia per impeding su Dion Gowda in qualifica, il pilota romano ha poi riportato un danno all’ala anteriore che ha portato lui e Kanato Le sulla ghiaia della Variante Ascari, costringendo l’italiano ad una sosta ai box che ha di fatto spento le speranze. Per il secondo posto in classifica piloti non ne ha approfittato a pieno Enzo Deligny, con il francese della R-ACE GP che ha chiuso settimo per portarsi a -20 da De Palo.

Davanti a lui troviamo anche Nikita Bedrin (Saintéloc Racing) in sesta posizione mentre Dion Gowda (Van Amersfoort Racing) rimonta dalla 19a piazza in griglia per finire ottavo e confermarsi il migliore dei rookies. Nandhavud Bhirombhakdi (Trident) conclude nono nonostante fosse stato coinvolto in un incidente al primo giro che ha messo fuori gioco Jack Beeton e Jin Nakamura (causando l’uscita della prima Safety Car), mentre a completare la top 10 troviamo Ruiqi Liu (Trident).

Credits: ACI Sport

Con il titolo piloti già assegnato, rimane ancora da definire chi sarà il vice campione dell'ultima edizione della FRECA: per quello l'appuntamento è a domani pomeriggio con gara 2, in programma dalle ore 14:50 sull'autodromo brianzolo.

Da Monza – Andrea Mattavelli