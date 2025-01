F4 Middle East | Secondo round a Yas Marina: Olivieri ci riprova da leader

Neanche il tempo di rifiatare e di tirare le prime somme, che la F4 Middle East subito riparte per il secondo appuntamento stagionale: il round sarà infatti infrasettimanale, da martedì a giovedì, rimanendo sempre sul circuito di Yas Marina.

Olivieri chiamato a ripetersi

Per scombinare le carte, visto che i round di Yas Marina saranno in totale tre, questo si correrà sul layout accorciato detto “Corkscrew”, che taglia il tornante di curva 5 con una chicane in discesa che ricorda molto il famoso Cavatappi di Laguna Seca (da cui il nome), per poi ricongiungersi sul rettilineo opposto.

A questo appuntamento si presenterà come leader del campionato, inaspettatamente, Emanuele Olivieri, di R-Ace GP: il pilota italiano, seguito da Dindo Capello, ha infatti vinto gara 1 (partendo dalla pole) e gara 3, chiudendo terzo invece in gara 2, che l'ha visto partire decimo a causa della griglia invertita. Risultati che gli hanno fruttato ben 80 punti, e che lo proiettano in testa al campionato con un discreto margine. Già abbastanza staccati gli inseguitori, sebbene ovviamente siamo ancora all'inizio: segue infatti il duo dei piloti di Mumbai Falcons, con Kean Nakamura-Berta, che grazie a tre secondi posti è a quota 66 punti, e Tomass Stolcermanis, vincitore in gara 2, a 54. Quarto è il figlio d'arte di Prema Sebastian Wheldon, a 38 lunghezze, seguito da Reno Francot, di Akcel GP, a 35.

Il primo rookie è Chi Zhenrui di Prema, settimo (dietro anche Adam Al Azhari), che nella classifica dedicata agli esordienti precede Yuta Suzuki (Pinnacle) e Salim Hanna (Mumbai Falcons).

Gli orari del secondo round della F4 Middle East

Le difficoltà organizzative del campionato (inizialmente i primi due appuntamenti avrebbero dovuto corrersi in Kuwait) hanno fatto sì che il secondo round dovesse essere incastrato durante la settimana. Dopo le prime prove, che si disputeranno martedì, mercoledì ci saranno le qualifiche alle 9.00 del mattino, mentre alle 12.25 ci sarà gara 1. Giovedì alle 15.30 si disputerà gara 2, mentre con gara 3, alle 18.50, si chiuderà il secondo appuntamento della F4 Middle East.

Alfredo Cirelli