F4 Middle East | Abu Dhabi, gara 1: Olivieri domina dalla pole

Non poteva esserci modo migliore di iniziare il 2025 per Emanuele Olivieri, che ha vinto la prima gara del weekend di F4 Middle East ad Abu Dhabi. Il giovane originario del Monferrato ha avuto la meglio sui rivali dopo una partenza non brillantissima, ma in cui è stato aiutato dal problema di Alex Powell al suo fianco. Podio per Kean Nakamura-Berta e Sebastian Wheldon, che hanno spinto al massimo ma non sono riusciti ad ottenere la vittoria.

Problemi per Powell, Emanuele ringrazia e se ne va

La partenza è stata forse la fase in cui si è deciso l’ordine di arrivo della prima gara della stagione F4 Middle East. Nonostante la seconda posizione di partenza, Alex Powell era sicuramente il favorito per la gara odierna, disputata sotto le luci dei riflettori. Il giamaicano, però, ha patito un problema allo spegnimento dei semafori, che lo ha subito tolto dalla contesa per la vittoria, costringendolo anche ad una sosta imprevista ai box.

Ciò ha aperto la strada ad Emanuele Olivieri, che è stato molto bravo a tenere testa alle vetture del Mumbai Falcons alle sue spalle. L’uscita di Fu, poi, ha provocato l’ingresso della Safety car, che per un paio di giri ha congelato le posizioni. Al restart, Olivieri ha allungato subito mettendosi al riparo dagli eventuali attacchi dell’esperto pilota alle sue spalle. Un successo più che meritato quello conquistato dal giovanissimo italiano, che ha colto al volo l’occasione di mettersi in mostra in questo inizio di stagione.

Wheldon a podio con Prema

Alle spalle del vincitore ha chiuso Kean Nakamura-Berta, al termine di una ottima gara al volante della vettura del Mumbai Falcons. Il team indiano si è così dimostrato ancora una volta uno dei top all’interno delle competizioni in Medio Oriente. Sul gradino più basso del podio, ottimo debutto per il figlio d’arte Sebastian Wheldon, autore al decimo passaggio di un sorpasso da ricordare ai danni di Tomass Stolcermanis. Il #33 ha poi subito un calo verticale di prestazione negli ultimi passaggi, che lo ha relegato all’ottavo posto finale.

Ai piedi del podio, bella gara per il rookie americano Salim Hanna, che nel finale ha avuto la meglio su Zhenrui Chi e Reno Francot, agguerriti ma meno maliziosi. Nona piazza invece per Adam Al Azhari, che per buona parte della competizione è rimasto in lotta per un posto in top five. L’altro rookie Cole Hewetson ha invece completato la top ten, davanti a Molnar e a un Tiago Rodrigues non certo brillante. Qui i risultati completi di gara 1.

Complimenti ad Emanuele Olivieri dunque; l’appuntamento con gara 2 e gara 3 della F4 Middle East è per domani alle 5:45 e alle 16:45.

Nicola Saglia