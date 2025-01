F4 Middle East | Abu Dhabi, gare 2-3: Olivieri di nuovo a segno, vince anche Stolcermanis

Tomass Stolcermanis ed Emanuele Olivieri vincono rispettivamente gara 2 e gara 3 della F4 Middle East ad Abu Dhabi. Triplo podio per Olivieri contando anche il successo di gara 1, che si invola così in testa al campionato.

Gara 2: vince Stolcermanis, Olivieri ancora a podio

Nella gara con la griglia invertita a vincere è stato Tomass Stolcermanis con Mumbai Falcons. Il pilota lettone, partito terzo, ha superato al via il poleman Cole Heweston (Xcel Motorsport), per poi passare nel corso del terzo giro l'emiratino Adam Al Azhari (Yas Heat Racing) salendo al comando. La leadership di Stolcermanis non è stata messa in discussione neanche da una Safety Car uscita alla metà gara, e si è involato fino alla bandiera a scacchi conquistando la sua prima vittoria in Formula 4.

Doppietta per Mumbai Falcons, che chiude anche al secondo posto con Kean Nakamura-Berta, mentre ottimo terzo Emanuele Olivieri con R-Ace GP. Il pilota italiano, partito dodicesimo per l'inversione di griglia dopo la vittoria di ieri, si è districato alla perfezione tra i guai altrui chiudendo ancora sul podio, e mantenendo così la vetta del campionato, anche se ha dovuto cedere la posizione a Nakamura-Berta nel corso dell'ultimo giro dopo averlo superato uscendo fuori dai limiti della pista.

Quarto Alex Powell, anche lui con R-Ace GP, che partiva in P26 dopo il guasto di ieri, e che è stato protagonista di un'ottima rimonta, soprattutto nel primo giro dove ha guadagnato ben dieci posizioni, precedendo Al Azhari, crollato nella seconda parte di corsa. Chiudono la top 10 Reno Francot (Akcel GP), Sebastian Wheldon (Prema), Oleksandr Savinkov (R-Ace GP), Martin Molnar (Evans GP) e Fu Yuhao (Evans GP). A punti anche Yuta Suzuki (Pinnacle Motorsport), che vince anche la gara per quanto riguarda i rookie, e David Cosma (Akcel GP).

La classifica di gara 2 del round di Abu Dhabi della F4 MEC © F4 MEC

Classifica F4 MEC dopo gara 2: Olivieri 50, Nakamura-Berta 44, Stolcermanis 36, Wheldon 26, Francot 20.

Classifica rookie dopo gara 2: Suzuki 45, Hanna 42, Chi 40, Heweston 28, Cosma 26.

Gara 3: Olivieri batte Nakamura-Berta in volata, beffa per Powell

Ancora un successo per Emanuele Olivieri, che conquista il terzo podio in tre gare ed estende la sua leadership in campionato. Partito secondo, l'italiano di R-Ace GP ha sfruttato la partenza al rilento del suo compagno di squadra Alex Powell, che è rimasto piantato al via per un problema all'antistallo. Una volta preso il comando, Olivieri ha condotto la gara fino alla fine, spuntandola in volata alla fine su Kean Nakamura-Berta: il pilota di Mumbai Falcons aveva provato a sorprendere Olivieri nell'ultimo giro dopo una ripartenza da Safety Car, ma ha dovuto accontentarsi di chiudere dietro il pilota di R-Ace GP.

Terzo è Tomass Stolcermanis, che chiude davanti a Reno Francot, Sebastian Wheldon e ad Adam Al Azhari. Settimo, e vincitore tra i rookie, il cinese Chi Zhenrui (Prema), che precede Martin Molnar, Kyuto Lee (Pinnacle), Oleksandr Savinkov, Oleksandr Bondarev (Prema). Chiude la zona punti un ottimo Alex Powell, capace di recuperare fino alla dodicesima posizione dopo essere scivolato in fondo al gruppo al via, effettuando anche degli ottimi sorpassi.

Con questo triplo podio Olivieri salta inaspettatamente in testa al campionato con ampio margine.

Risultati di gara 3 Abu Dhabi F4 MEC

Classifica F4 MEC: Olivieri 80, Nakamura Berta 66, Stolcermanis 54, Wheldon 38, Francot 35.

Classifica rookie: Chi 70, Suzuki 57, Hanna 44, Cosma 41, Lee 38.

La F4 Middle East tornerà già questo mercoledì, con il secondo round stagionale.

Alfredo Cirelli