FIA F3 | Hungaroring, Feature Race: Camara domina e conquista il titolo

Dopo la vittoria di Inthraphuvasak nella Sprint Race del sabato, l’attenzione dell’Hungaroring era tutta per la Feature Race di FIA F3. In palio, infatti, anche la possibilità per Rafael Camara di chiudere i conti per il titolo 2025 con un round di anticipo. Missione compiuta: il brasiliano ha controllato la corsa dall’inizio alla fine, firmando la sua quarta vittoria stagionale e diventando campione al debutto nella categoria.

Sul podio, accanto a lui, Mari Boya e Tuukka Taponen. Da segnalare la straordinaria rimonta di Tsolov fino alla sesta posizione, mentre Brando Badoer ha concluso ottavo, confermandosi in top 10.

La pioggia condiziona la partenza: Camara impeccabile dalla pole, Tsolov show in rimonta

La pioggia, caduta poco prima del via, ha costretto la direzione gara a far partire la corsa dietro la Safety Car. Al momento del via libera, Camara ha difeso senza esitazioni la pole position, mentre alle sue spalle Mari Boya ha cercato di rimanere in scia per tentare un affondo. Il pilota della Campos ha mantenuto un ritmo costante, senza però mai trovare lo spunto per attaccare davvero. Il suo secondo posto è comunque frutto di una gara pulita e ben gestita.

Sul terzo gradino del podio sale Tuukka Taponen, autore di una partenza solida, un passo regolare e nessun errore. Il finlandese ha controllato senza difficoltà chi lo seguiva, portando a casa punti preziosi per l’ART Grand Prix.

Appena fuori dal podio troviamo Charlie Wurz, protagonista di alcuni duelli intensi nel gruppo centrale. La sua quarta posizione conferma l’ottima forma della Trident. Alle sue spalle, Théophile Naël ha replicato in gara le buone prestazioni viste in qualifica, chiudendo quinto e regalando morale al team Van Amersfoort.

Il vero protagonista, però, è stato Nikola Tsolov: partito 21º, ha compiuto una rimonta straordinaria fino al sesto posto. Una prestazione che conferma il suo talento, anche se il titolo ormai resta fuori portata.

L’italiano Brando Badoer ha gestito la sua gara con intelligenza, evitando rischi eccessivi e concludendo settimo: il miglior risultato della sua stagione. Ottava posizione per Laurens van Hoepen, che ha sfruttato un buon ritmo per risalire posizioni, mentre Alessandro Giusti ha lottato nel traffico per tutta la gara, terminando nono. Chiude la zona punti Tasanapol Inthraphuvasak, autore di una prova solida e ordinata.

La corsa non è stata priva di colpi di scena. Dopo l’uscita iniziale della Safety Car per un contatto tra Brad Benavides e Roman Bilinski, la ripartenza ha visto un altro episodio chiave: Ugo Ugochukwu e Gerrard Xie, in lotta per la top 5, sono finiti fuori pista dopo un contatto alla curva 5.

Infine, alcune scelte strategiche si sono rivelate dei veri e propri azzardi. Con la pista in progressivo asciugamento, chi ha tentato il passaggio alle gomme slick – come Stenshorne, Del Pino e Wharton – ha dovuto fare i conti con tempi sul giro nettamente più alti rispetto a chi è rimasto sulle wet.

Ordine d'arrivo

Ecco l'ordine d'arrivo della Feature Race di FIA F3 disputatasi all'Hungaroring:

Crediti foto: FIA documents

La F3 si prende ora una lunga pausa fino al round finale a Monza, in programma dal 5 al 7 settembre, dove si chiuderà ufficialmente la stagione 2025.

Con il titolo piloti assegnato, c'è in gioco il titolo squadre, oltre che l'ultima possibilità di mettersi in mostra per fare il salto di categoria la prossima stagione.

Anna Botton