Lo avevamo già citato in occasione del MXGP di Germania, ma ora è arrivata la conferma. Le speranze mondiali MXGP di Jeffrey Herlings sono davvero a forte rischio. Dopo la caduta in Gara 1 a Teutschenthal, l’olandese non ha preso parte alla seconda manche a causa di un problema al collo. Gli accertamenti hanno confermato una frattura della vertebra C5: Herlings non partirà per i due weekend dell’Indonesia.

LA CADUTA

Con soli 40″ più altri due giri al termine di Gara 1 classe MXGP, Jeffrey Herlings stava cercando un ultimo forcing per staccare il rivale nella classifica mondiale Jorge Prado. L’olandese aveva preso saldamente il comando della corsa e si trovava in una zona del tracciato tedesco a lui favorevole: la curva dove, in precedenza, aveva sorpassato sia la tabella rossa che Jeremy Seewer.

In uscita di curva, probabilmente su una piccola buca, la KTM 450 SX-F MXGP di Jeffrey Herlings ha perso il controllo. L’anteriore del gioiello di Mattighofen si è impuntato, disarcionando il cinque volte iridato. L’atterraggio non è stato dei migliori, ovviamente, in quanto il pilota ha schiacciato il collo e la parte superiore della schiena. La tabella #84 ha ripreso in mano la propria moto, concludendo gli ultimi tre giri di gara senza nemmeno affrontare i salti per il visibile dolore, fin da subito Herlings sembrava rigido nella zona cervicale. Herlings ha chiuso in 20^ posizione Gara 1, non prendendo poi parte alla seconda manche.

HERLINGS IRONICO: “RIASSUME LA MIA CARRIERA”

Nel comunicato stampa di KTM, riguardo l’assenza ai prossimi due MXGP, Jeffrey Herlings dichiara: “È difficile trovare le parole adatte. Questo infortunio riassume la mia carriera, da un certo punto di vista: ho ottenuto il record di vittorie, ma ora devo avere a che fare con un altro infortunio, un altro stop. Non so ancora spiegarmi che cosa sia successo nella caduta: ho usato quella traiettoria per tutta la manche senza problemi. Subito dopo l’impatto ho sentito che il collo non era apposto, ma ho comunque portato comunque a termine la corsa per racimolare qualche punto. Conosco molto bene il mio corpo e sapevo che qualcosa non andava. Perderò almeno altri due GP, ma fortunatamente non dovrò operarmi“.

IL MONDIALE È FINITO? CHANCE IRRIPETIBILE PER JORGE PRADO

Inutile dire che l’infortunio mette a forte rischio il potenziale quarto titolo MXGP per Jeffrey Herlings. Arrivato in Germania con soli 15 punti di scarto nei confronti di Jorge Prado, ora l’olandese si trova a -67, complice la tripletta dello spagnolo in terra teutonica. Con almeno altri 120 punti a disposizione in Indonesia, il pilota GASGAS ha una chance irripetibile per vincere il suo primo titolo in MXGP, dopo i due conquistati in MX2. Con Herlings out nei prossimi due Gran Premi, il terzo pilota in classifica è Romain Febvre, attualmente a ben 106 punti dalla vetta.

Sappiamo bene che il motocross è uno sport dove gli infortuni sono all’ordine del giorno e tutto potrebbe cambiare da un momento all’altro, ma Jorge Prado potrebbe già avere una mano sul titolo 2023. Lo spagnolo si è dimostrato l’unico in grado di lottare per le posizioni di vertice in maniera costante. Prado è salito sul podio ben 8 volte sui 9 Gran Premi disputati finora, mancando quasi ironicamente solo quello del MXGP di Spagna, gara di casa. Inoltre, nell’insolito MXGP di Indonesia del 2022, Prado ha concluso al 2° posto dietro solo al dominante Tim Gajser, quest’anno fuori per infortunio. È vero che le gare al di fuori dell’Europa possono spesso riservare delle sorprese, ma a Sumbawa e a Lombok il classe 2001 dovrà solamente amministrare.

Valentino Aggio

Leggi anche: MXGP | GERMANIA: INFORTUNIO PER HERLINGS, PRADO RINGRAZIA E FA DOPPIETTA