La MXGP in Spagna vede Jeffrey Herlings conquistare la vittoria 102 della propria carriera, elevando così l’asticella e stacca Stefan Everts. L’olandese precede un favoloso Mattia Guadagnini che, grazie ai due terzi posti nelle manche domenicali, conquista il primo podio di carriera in MXGP. Dietro ci sono i due idoli di casa Rubén Fernández e Jorge Prado.

PRIMA DOPPIETTA E AGGANCIO MONDIALE VICINO PER HERLINGS

È stato fin troppo facile il MXGP di Spagna per Jeffrey Herlings e la sua KTM. Dopo il 2° posto di Sabato dietro a Prado, l’olandese ha saputo dominare sugli avversari in entrambe le gare della Domenica. In Gara 1 Herlings ha passato facilmente Guadagnini nella seconda metà della corsa, nonostante il tentativo di resistenza da parte del veneto. Nella seconda manche l’olandese di KTM ha giocato con i propri avversari. La tabella #84 è rimasta in 3^ posizione fino a 12 minuti dalla fine della corsa, quando in metà giro ha superato sia Guadagnini che il leader Fernández.

Oltre alla vittoria 102 nella propria incredibile carriera, Herlings batte un colpo importante anche in ottica campionato. L’olandese si trova ora a 288 punti conquistati, forte della doppietta tra Águeda e Arroyomolinos. La tabella rossa è quindi un obiettivo che Herlings potrebbe conquistare già in Francia tra due settimane, dato che Prado dista ormai solo 6 punti.

PRIMO PODIO IN CARRIERA PER MATTIA GUADAGNINI

Era da 546 giorni che l’Italia non portava un proprio pilota sul podio della massima categoria del motocross mondiale. Dal 7 Novembre 2021 al 7 Maggio 2023 ne sono passate di cose, ma finalmente è giunto quel momento. Antonio Cairoli, all’ultima stagione prima del ritiro, conquistò il 3° posto al MXGP di Lombardia. Il passaggio di consegne è avvenuto con Mattia Guadagnini: il 21enne di GASGAS ha centrato uno splendido 2° posto nella classifica generale nel MXGP di Spagna, arrivando così al primo podio iridato con le 450cc. Un podio che sa di rivalsa dopo un 2022 alle prese con la delusione per i mancati risultati in MX2 e l’adattamento alla MXGP.

Guadagnini ha saputo sfruttare al meglio due partenze praticamente perfette, il suo tallone d’Achille in questi primi appuntamenti del campionato. Il pilota di Bassano del Grappa ha passato in testa buona parte di Gara 1 dopo aver superato Jeremy Seewer, salvo poi essere vittima della furia di Herlings. Nel finale della prima manche Guadagnini non ha saputo resistere nemmeno al compagno Jorge Prado, che gli ha così soffiato la piazza d’onore. In Gara 2 il pilota ufficiale GASGAS non ha saputo avere la meglio sul pilota Honda Fernández, nonostante gli sia stato attaccato per buona parte della corsa.

CHE GIORNATA PER L’ITALIA!

I podi di Guadagnini e Adamo, ma non solo, in quella che è una giornata da incorniciare per il motocross italiano al MXGP di Spagna. Infatti, nella classe regina ci sono altri due italiani nella top 10 in classifica generale. Alberto Forato è 7° con ben 29 punti conquistati, frutto di un 6° ed un 7° posto nelle due manche. Una lieta sorpresa è il 9° posto di Alessandro Lupino sulla Beta. Dopo i primi weekend davvero difficili per l’italiano ed il costruttore fiorentino, finalmente vengono raccolti i frutti del lavoro di questi anni. Lupino ha trascorso buona parte delle manche all’interno dei primi dieci, concludendo sia Gara 1 che Gara 2 al 10° posto, risultando 9° a fine giornata.

LA SPAGNA ESCE SCONFITTA DA MADRID

Con due piloti già vincitori di un Gran Premio in questa stagione, ci si aspettava di più dai piloti di casa nel MXGP di Spagna. È vero, entrambe le punte del motocross iberico hanno conquistato un podio di manche, con Rubén Fernández che ha ottenuto il 3° posto a fine giornata. Al momento stesso, Jorge Prado doveva mandare un messaggio a Jeffrey Herlings in ottica campionato nelle due manche di casa. Lo spagnolo di GASGAS è solamente 4° a fine giornata a pari punti con il connazionale, con solo 6 lunghezze di vantaggio sull’olandese in campionato. Tutto ciò è successo nonostante le assenze di Maxime Renaux e Romain Febvre, entrambi messi K.O. da un infortunio durante la gara del Sabato.

MXGP | I RISULTATI DI ARROYOMOLINOS

MX2 | SIMON LÄNGENFELDER VINCE IL PRIMO MXGP DEL 2023

Ha dimostrato più volte di essere veloce in questo inizio di stagione, ma non abbastanza per salire sul podio. In questa Domenica di gare va tutto per il verso giusto a Simon Längenfelder, che conquista una splendida doppietta e vince il MXGP di Spagna nella categoria MX2. È la seconda vittoria in carriera per il giovanissimo tedesco di GASGAS, autore di due manche dominanti sulla terra di Arroyomolinos. Il successo arriva ad oltre un anno dal primo, ottenuto nel primo appuntamento del 2022 a Matterley Basin. Anche in quell’occasione fu un 1-1 per la tabella #516, che si rivelò al mondo intero del motocross.

Nella classe cadetta della MXGP in Spagna nessuno ha avuto risposte per Längenfelder. Dei 35 giri percorsi tra Gara 1 e Gara 2, il giovane teutonico ne ha trascorsi ben 34 in testa. Fa eccezione solamente il primo giro di Gara 1, nel quale Längenfelder è transitato 2° sul traguardo. Il resto è storia: 8″ di vantaggio in Gara 1 e ben 15″ in Gara 2, sempre sulla tabella rossa Jago Geerts. Il classe 2004 si trova ora al 4° posto in classifica generale, dietro di sole 4 lunghezze nei confronti di Kay de Wolf.

4° PODIO STAGIONALE PER ANDREA ADAMO

Visto l’incredibile stato di grazia mostrato da Längenfelder in terra spagnola, il 2° posto era tutto ciò che Jago Geerts poteva portare a casa. Due gare tranquille per il leader del mondiale cadetto MXGP in Spagna, che continua inesorabilmente ad allungare. Il belga si porta a casa due piazze d’onore, oltre alla vittoria nella manche di qualifica al Sabato. L’unico inceppo è la caduta nell’ultimo giro di Gara 2, fortunatamente senza conseguenze per la tabella #93. Sono ben 12 i punti in più del belga sul primo inseguitore Andrea Adamo dopo i due giorni di gare a Arroyomolinos. L’italiano di KTM si aggiudica il 3° posto nella classifica generale, vincendo lo scontro a parti punti sia con Kay de Wolf (4° in classifica generale, ndr) che con Thibault Benistant (5° in classifica generale, ndr). Il siciliano si è confermato come primo antagonista di Geerts nella lotta per il titolo, anche se distante in classifica. Adamo sale per la quarta volta in sei weekend sul podio, dando così ancora una volta prova della propria costanza.

MX2 | I RISULTATI DI ARROYOMOLINOS

Valentino Aggio

Leggi anche: MXGP | PORTOGALLO: JEFFREY HERLINGS È LEGGENDA, EGUAGLIA STEFAN EVERTS