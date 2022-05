Quello che è successo in MXGP al GP di Sardegna ha dell’incredibile. Calvin Vlaanderen del Gebben Van Venrooy Racing vince il suo primo MXGP della carriera al termine di una giornata a dir poco storica. L’olandese su Yamaha privata ha condotto due manche perfette sulla sabbia di Riola Sardo, piegando ogni tipo di concorrenza. La doppietta in Sardegna marca la prima vittoria di Vlaanderen dal GP di Indonesia 2018, quando il #10 correva con Honda in MX2. Con lui sul podio un acciaccato Jorge Prado, rientrante dopo aver saltato Maggiora e Glenn Coldenhoff, al primo podio stagionale.

QUANDO I SOGNI SI AVVERANO

È stato commovente vedere l’intervista post-gara di Calvin Vlaanderen. L’olandese, in lacrime, non si è certo risparmiato dal festeggiare una vittoria davvero storica per una squadra privata come Gebben Van Venrooy. Da sottolineare il miracolo di Vlaanderen in gara 1, quando ha recuperato un Tim Gajser in difficoltà negli ultimi passaggi. Il pilota Yamaha negli ultimi quattro giri ha girato oltre tre secondi più forte dello sloveno, facendo sembrare il recupero la cosa più facile del mondo. Una vittoria che contro questo Gajser ha avuto ancora più gusto, un recupero che verrà ricordato per gli anni a venire dagli amanti del motocross.

Più lineare invece la seconda manche, nella quale l’olandese si è preso la testa nelle fasi iniziali e non lo ha visto più nessuno. Sono 16 i secondi inflitti a Coldenhoff, secondo classificato per completare una doppietta che ha dell’incredibile. Non appena ha tagliato il traguardo, Vlaanderen ha lasciato cadere la propria Yamaha per alzare le braccia al cielo.

ANCHE GAJSER È UMANO

Tim Gajser ha affrontato il MXGP più difficile della sua impeccabile stagione. Dopo i primi 25′ della manche di apertura impeccabili, Gajser ha alzato sensibilmente i propri cronometrici, permettendo il ritorno furioso di Vlaanderen. Si è visto fin da subito che Gajser non era al massimo della forma e ciò è stato confermato anche in gara 2. Lo sloveno è caduto nella seconda manche, precipitando fuori dalla zona punti e chiudendo in un’amara 12^ piazza. Alla fine del GP di Sardegna per il pilota HRC sarà un deludente 7° posto, piazzamento che comunque gli permette di perdere solo due punti dall’inseguitore Maxime Renaux in campionato.

RITORNO COL BOTTO

Dopo aver saltato il GP d’Italia ed aver quasi ufficialmente abbandonato le speranze iridate, Jorge Prado è tornato in MXGP al GP di Sardegna con un ottimo risultato. Infatti, il podio di Riola Sardo è un ottimo indicatore per la lotta al 2° posto iridato, dato il weekend in ombra sia di Renaux che di Jeremy Seewer. È ammirevole l’impegno e la forza di volontà del pilota GasGas, che nonostante una spalla malconcia ha dato battaglia ai migliori della categoria per tutti i 30′. Due terzi posti di manche che fanno sicuramente morale per il giovane spagnolo, che vorrà sfruttare questo buon risultato per il GP di Spagna tra due settimane. Prado dopo la Sardegna è a -28 dalla seconda posizione in campionato, occupata da Renaux.

BUON DEBUTTO PER MATTIA GUADAGNINI

In settimana è arrivata una notizia inaspettata: Mattia Guadagnini sarebbe passato dalla MX2 alla MXGP a partire da Riola Sardo. Il veneto ha ben figurato in tutti i turni disputati, mettendosi addirittura dietro il capitano Prado in alcune occasioni. Per il pilota GasGas si conta un 11° e un 8° posto nelle due manche, che risultano in un 8° posto al termine del primo MXGP in classe regina. Guadagnini in gara 2 si è preso “solo” 28 secondi dal più esperto compagno di tenda. Il processo di adattamento è ancora lungo, ma la partenza è senza dubbio incoraggiante.

MX2 | GEERTS E VIALLE IMPRENDIBILI: IL FRANCESE HA LA MEGLIO

La lotta mondiale in MX2 è più che mai avvincente in questo 2022: due fenomeni come Jago Geerts e Tom Vialle sono in lotta ogni domenica. Si chiude in pareggio questa sfida tra i due: il belga su Yamaha vince la prima manche, mentre il francese di KTM la seconda. Vialle vince per il miglior risultato in gara 2, ma entrambi meritavano in ugual misura la vittoria del MXGP di Sardegna. I due hanno girato su un passo che ha dell’incredibile, oltre un secondo più veloci delle 450cc. Due gare fotocopia, ma con i ruoli invertiti: Geerts è stato bravo nella prima manche a resistere al ritorno di Vialle. Stessa cosa si può dire per il #28, che ha preso la testa della corsa nelle primissime fasi di gara. Negli ultimi minuti la Yamaha #93 sembrava aver mollato il colpo, ma all’ultima curva dell’ultimo giro Geerts si è rifatto sotto, pensando addirittura ad una volata finale.

Come si dice: 1-1, palla al centro. Geerts e Vialle si prendono una vittoria a testa con dei vantaggi imbarazzanti sugli inseguitori: Benistant si è preso 40 e 39 secondi dal duo di testa nelle due manche. Il campionato vede Geerts mantenere la testa con 6 lunghezze su Vialle: d’altro canto, il pilota KTM ha impedito il terzo successo al rivale dopo due weekend caratterizzati da errori e sfortune.

BENISTANT SI PRENDE LE BRICIOLE, BENE ADAMO

Dietro i due alieni c’è Thibault Benistant sull’altra Yamaha ufficiale, che si prende due terzi posti ed il podio generale. I 40 punti totalizzati dal francese fanno sicuramente morale dopo un weekend a Maggiora da dimenticare.

Dietro questi tre c’è stata un’intensa lotta per la medaglia di legno. In entrambe le manche si sono sfidati Kevin Horgmo e Mikkel Haarup sulle Kawasaki, Simon Längenfelder e Andrea Adamo sulle GasGas e Isak Gifting sulla KTM. Ad averne la meglio è proprio Horgmo davanti ad Adamo, che è la migliore delle GasGas precedendo il compagno di marca ufficiale Längenfelder. Ottima prestazione per il pilota siciliano, che si rimette in carreggiata dopo qualche passo falso nelle ultime gare. Ora la tabella #80 è l’unico azzurro con ambizioni di classifica presente in MX2. Ora il pilota SM Action si trova in 7^ posizione in campionato, a -13 da Kay de Wolf, assente a Riola Sardo.

Valentino Aggio

