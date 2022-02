La MXGP parte sotto il segno di Tim Gajser: il favorito ha infatti confermato le aspettative della vigilia. Dopo aver vinto Gara1 lo sloveno di HRC ha sfiorato la doppietta, recuperando un distacco di oltre sei secondi a Jorge Prado. Un ingenuo errore a meno di due giri dalla fine ha regalato la vittoria di Gara2 allo spagnolo di GasGas. Chiude il podio per la MXGP al GP di Gran Bretagna Jeremy Seewer su Yamaha. Seguono le altre due Yamaha di Renaux davanti a Coldenhoff. Sesta posizione per il debuttante Jed Beaton, di gran lunga miglior Kawasaki in questo weekend. Con ben 28 punti Alberto Forato chiude il primo GP stagionale al settimo posto.

STRADA SPIANATA PER GAJSER NELLA PRIMA MANCHE

Il quattro volte iridato Tim Gajser si è aggiudicato la prima manche dell’anno. Lo sloveno di HRC ha rimontato dopo una partenza non ottimale, ma di certo non è tutta farina del suo sacco. Infatti, Jeremy Seewer ha condotto per tutta la durata della gara, fino ad un ingenuo errore del pilota Yamaha. Seewer ha perso l’anteriore a solo due giri dalla fine, regalando così la vittoria al #243. Chiude il podio Maxime Renaux, il rookie d’eccezione che continua ad impressionare nel primo weekend in MXGP. Gara a gambero per Jorge Prado, in testa nelle prime fasi ma poi scivolato piano piano fino alla quarta posizione finale. Sesta posizione per Alberto Forato, autore di una grande rimonta dopo una caduta al secondo giro di gara. (QUI i risultati)

GAJSER BUTTA VIA GARA2: VINCE PRADO

Dopo aver ottenuto il secondo Holeshot consecutivo, Prado ha accumulato un vantaggio quantomeno rassicurante nei primi giri di gara. Gasjer ha recuperato in maniera furiosa, superando entrambe le Yamaha di Coldenhoff e Seewer, andando a recuperare così il pilota GasGas. Dopo aver ottenuto la leadership, Gasjer cade a due giri dalla fine: Prado vince dunque Gara2 davanti allo sloveno, vincitore assoluto del GP. Chiude il podio Glenn Coldenhoff davanti a Jeremy Seewer. Ruben Fernández chiude quinto dopo il ritiro di Gara1 davanti a Maxime Renaux, anch’egli caduto in gara. Alberto Forato si conferma con un buon 8° posto. (QUI i risultati)

SFORTUNA NERA PER ALESSANDRO LUPINO

Non parte al meglio l’avventura di Beta e Alessandro Lupino in MXGP al GP di Gran Bretagna. L’italiano non ha preso via alla prima manche per problemi tecnici, che lo hanno preso di mira pure nella seconda gara, dove ha chiuso in ultima posizione lontanissimo dai primi.

MX2: DOMINIO PER SIMON LANGENFELDER

In MX2 non c’è stata storia: Simon Langenfelder su GasGas completa la doppietta a Matterley Basin davanti ad uno dei favoriti: Tom Vialle, secondo su KTM. Jago Geerts su Yamaha chiude il podio, arrivando quarto in Gara1 e terzo in Gara2.

Valentino Aggio

Leggi anche: MXGP | MATTERLEY BASIN POSTICIPATO AL PROSSIMO WEEKEND