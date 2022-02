Finalmente ci siamo. Questo weekend torna lo spettacolo del motocross mondiale: Matterley Basin aprirà il Campionato di MXGP 2022. Nell’anteprima targata LiveGP.it copriremo i vari punti di questo inverno, tra movimenti di mercato, infortuni d’eccellenza e possibili ritorni di fiamma.

IL CALENDARIO

I round presenti per la MXGP nel 2022 saranno ben 20: si partirà dalla Gran Bretagna per poi rimanere in Europa fino alle porte dell’estate, salvo la terza tappa in Argentina sul tracciato di Villa La Angostura. Per quanto riguarda l’Italia, saranno ben tre le tappe nello Stivale: Mantova il 6 Marzo, Pietramurata il 10 Aprile e Riola Sardo il 15 Maggio. Per quanto riguarda il Motocross delle Nazioni, si torna in America, negli Stati Uniti: gli azzurri difenderanno il proprio titolo a Redbud, che ha ospitato l’evento nel 2018.

IL MERCATO: QUANTI CAMBI DI CASACCA!

Il ritiro del nove volte iridato Antonio Carioli ha scombussolato tutto il paddock della MXGP in ottica 2022. Sono stati tanti gli stravolgimenti nei team ufficiali, con le varie case più agguerrite che mai. La news più rilevante in ordine cronologico è sicuramente stata il passaggio di De Carli Racing da KTM a Gas Gas: il team italiano, dopo un decennio di collaborazione con la casa austriaca ha deciso di passare alla compagine spagnola. Nel cambio di casacca, De Carli ha portato con sé il gioiellino Jorge Prado, unico pilota Gas Gas per il 2022 in MXGP. KTM passerà quindi dall’avere tre moto ufficiali alla sola di Jeffrey Herlings, con l’olandese che passerà alla tabella #1 in quanto campione del mondo in carica.

Tanti cambiamenti anche in casa Kawasaki: infatti, la casa di Akashi non sarà rappresentata con un team ufficiale. La verdona si appoggerà quindi a IceOne Racing, la squadra capitanata da Kimi Räikkönen, che ne sarà il Team Manager. In quanto a piloti, Kawasaki conferma Romain Febvre ed al suo fianco ci sarà Ben Watson, in arrivo da Yamaha. Watson, dopo un ultimo anno complicato con la casa dei tre diapason, ha cambiato costruttore proprio come il compagno Febvre qualche stagione fa.

IceOne Racing lascia quindi Husqvarna: il marchio svedese appartenente a KTM avrà come piloti due ex Gas Gas nel 2021: Pauls Jonass e Brian Bogers. Per quanto riguarda Yamaha, sono confermati sia Jeremy Seewer che Glenn Coldenhoff: il terzo pilota è Maxime Renaux, campione in carica della MX2. Honda continua il proprio sodalizio con il campione 2020 Tim Gasjer, affiancato quest’anno da Mitchell Evans. L’australiano ha saltato tutto il 2021 a causa di un infortunio al polso rimediato nel corso del 2020, a potrà finalmente tornare in sella: rimangono dei dubbi sulle prestazioni, che dovranno essere valutate di weekend in weekend.

ASSENZA ECCEZIONALI E RITORNI DI FIAMMA

Jeffrey Herlings ha subito un infortunio al tallone sinistro durante le riprese per KTM meno di un mese fa. L’asso olandese è stato prontamente operato, ma comunque non sarà presente alla prima tappa del campionato. Più di qualche indizio, tra cui un post su Instagram, fanno pensare che a sostituire #1 possa essere proprio Antonio Cairoli, tornando così sulla KTM dopo il ritiro alla fine dello scorso anno. A mezzo servizio sarà invece Romain Febvre, fratturatosi sia la tibia che il perone al Supercross di Parigi: il francese sarà comunque presente ai cancelletti di partenza, ma le condizioni fisiche sono tutte da valutare. Due tra i favoriti sono quindi KO o quasi per il primo round, potranno quindi approfittarne i vari Prado, Gasjer e le Yamaha.

GLI AZZURRI IN GARA

Per quanto riguarda gli italiani nel mondo dello sterrato, c’è poco di cui preoccuparsi. Il campione europeo Nicholas Lapucci sbarca nel mondiale MXGP con Fantic. Prima occasione da pilota ufficiale in MXGP nel 2022 anche per Alessandro Lupino, che ha firmato un biennale con Beta quest’inverno. Alberto Forato correrà invece per il team SM Action. Molti azzurri anche in MX2: Mattia Guadagnini su tutti, passato anch’egli da KTM a Gas Gas in inverno. In MX2 anche Andrea Adamo e Gianluca Facchetti.

Valentino Aggio

