Si dovrà aspettare ancora una settimana per il round inaugurale della MXGP a Matterley Basin, in Gran Bretagna. Nella giornata di domani si sarebbero dovute svolgere le due manche del mondiale motocross, ma a causa delle condizioni meteo non sarà possibile correre domani.

Già nella giornata di ieri gli organizzatori avevano fatto sapere che gli orari sarebbero leggermente cambiati, ma alle 7 di questa mattina si è presa la decisione di rimandare il tutto a domenica 27 Febbraio.

LA TEMPESTA EUNICE

Il rinvio del primo round MXGP a Matterley Basin trova il proprio “colpevole” nella tempesta Eunice. Le forti folate di vento stanno perseguitando la Gran Bretagna da giorni ormai, con picchi di addirittura quasi 200 km/h. La tempesta ha causato non pochi scompigli: infatti, molte case sono rimaste senza elettricità e molte persone ferite. Secondo la BBC, un uomo in Irlanda è addirittura morto schiacciato da un albero, caduto a causa del vento. Al momento i voli sono cancellati e le scuole sono chiuse.

TUTTO RIMANDATO

Gli appassionati dovranno quindi aspettare altri sette giorni per il primo round MXGP a Matterley Basin. Come fa sapere in un comunicato la MXGP stessa, le condizioni metereologiche non consentono la sicurezza dei fans, addetti ai lavori e soprattutto piloti. La federazione ha provato di tutto pur di svolgere l’evento, ma dopo varie riunioni con le autorità si è preferito optare per il rinvio. Sempre nello stesso comunicato, la federazione ringrazia i tifosi per la comprensione, vista la complicata situazione. Il grande spettacolo del motocross tornerà quindi tra il 26 e il 27 Febbraio.

Valentino Aggio

