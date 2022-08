La MXGP torna in Francia con il GP di Charente Maritime con una gara dal finale mozzafiato. Tim Gajser torna al successo dopo quattro Gran Premi di digiuno grazie ad un doppio sorpasso su Jeremy Seewer e Jorge Prado all’ultimo giro di Gara 2.

UN FINALE DA FILM

Se le ultime gare sono state scarne di emozioni, la MXGP al GP di Charente Maritime si è fatta ricredere. Jorge Prado, Jeremy Seewer e Tim Gajser hanno fatto gli ultimi 15 minuti di gara in quest’ordine staccando gli inseguitori, dopo che il neo-campione del Mondo si è liberato di Maxime Renaux. Lo svizzero, dopo aver resistito e vinto ai danni di Gajser in Gara 1, sembrava destinato a vincere la classifica generale con il 2° posto provvisorio in Gara 2.

All’ultimo giro della seconda manche Gajser ha deciso di mettere su uno dei più grandi spettacoli di questa stagione. Nelle prime curve Gajser si è mangiato Seewer, poi qualche centinaia di metri dopo fa un sorpasso all’esterno di Prado da lacrime agli occhi. I due avversari non hanno modo di rispondere al penta-campione, arrendendosi così alla 9^ vittoria nel 2022 per Gajser e HRC. Con la mente libera dall’obbligo di vincere il mondiale lo sloveno è tornato a guidare con spensieratezza, tornando ai livelli che hanno contraddistinto la sua prima parte di stagione.

SEEWER ANCORA VICE-CAMPIONE

Per la quinta volta negli ultimi sette anni Jeremy Seewer finisce secondo in campionato. Con il risultato di oggi Seewer ha ora 58 punti di scarto sulla GasGas di Prado, consentendo così allo svizzero di mettere in ghiaccio l’ennesima medaglia d’argento iridata. L’ennesimo risultato che fa della tabella #91 un perdente di lusso e Yamaha rimane a secco di titoli in MXGP per il settimo anno consecutivo. Come scritto più volte in questa stagione, la poca costanza di Seewer specie nella prima fase di stagione gli è costata davvero caro.

PRADO TORNA FINALMENTE SUL PODIO

Nonostante abbia perso la vittoria di manche all’ultimo giro dopo essere stato in testa per tutta la contesa, Jorge Prado può ritenersi soddisfatto dal suo weekend. Lo spagnolo di GasGas torna finalmente sul podio dopo un periodo davvero difficile: Prado ha sofferto di forti conseguenze fisiche dopo la positività al Covid-19. La tabella #61 ha recentemente dichiarato pubblicamente le proprie difficoltà fisiche, che si sono notate anche in Francia. Alla fine della seconda manche si è visto in maniera plateale che Prado era molto affannato e con il fiato corto, fin troppo per un atleta preparato come lui.

Nonostante le difficoltà fisiche, Prado sale sul terzo gradino del podio, conquistando una top 3 nella classifica generale per la 10^ volta in questa stagione. Un risultato di questo spessore mancava dal 2° posto al GP di Indonesia, disputato a fine Giugno. Questo risultato è reso ancora più dolce dal sorpasso in classifica ai danni di Glenn Coldenhoff. Prado andrà in Turchia a giocarsi il terzo gradino nel podio mondiale con le due Yamaha: lo spagnolo ha ora 557 punti contro i 553 di Coldenhoff e i 540 di Renaux.

MXGP | RISULTATI GP CHARENTNE MARITIME CLASSE MXGP

MX2 | TOM VIALLE VINCE IN CASA ED È A -2

Non poteva andare meglio il GP di casa per Tom Vialle. Dopo aver subito nelle ultime gare il dominio di Jago Geerts, il francese di KTM è rinato con l’ultimo giro in Finlandia, nel quale si è difeso da campione contro Kay de Wolf tornando finalmente alla vittoria. Quello di Charente Maritime è stato un weekend con meno colpi di scena, nel quale Vialle si è dimostrato il più forte. La tabella #28 si è arreso solo al connazionale Thibault Benistant nella prima manche, salvo poi dominare la seconda e portarsi a casa la 9^ vittoria stagionale. Complice l’errore di Geerts, ora Vialle si trova a 708 punti contro i 710 del belga, con il quale si giocherà il titolo in Turchia tra due settimane.

ALTRA CADUTA PER JAGO GEERTS: IL TITOLO È A RISCHIO

Nelle ultime due settimane Jago Geerts sta facendo di tutto per non vincere il primo titolo MX2 della sua carriera. Il pilota belga, dopo un buon 3° posto nella prima manche, si è ritrovato ad inseguire nelle prime fasi di Gara 2. Dopo essere rimasto intruppato nel gruppo il pilota ufficiale Yamaha era finalmente riuscito a passare Roan Van De Moosdijk quando è nuovamente caduto. La Yamaha della tabella rossa si è impuntata su un dosso ed ha disarcionato il pilota. Geerts è risalito in sella in 7^ posizione, concludendo lì Gara 2. Geerts riesce comunque a salire sul 3° gradino del podio, ma con i soli 34 punti conquistati ne ha persi ben 13 nei confronti di Vialle. Il belga mantiene la tabella rossa, ma in Turchia sarà una sfida mozzafiato per il titolo MX2.

TRIPUDIO FRANCESE IN GARA 2

Se in MXGP i piloti transalpini hanno leggermente deluso le aspettative, ci hanno pensato i colleghi della MX2 a scaldare il pubblico di Charente Maritime. Dopo aver vinto Gara 1, Thibault Benistant si è dovuto arrendere al connazionale Vialle, conquistando comunque un ottimo 2° posto nella classifica generale. A completare il podio francese in Gara 2 ci ha pensato Tom Guyon, alla prima top 3 di manche in carriera. Il giovane francese ha corso una gara semplicemente eccellente, difendendosi dagli attacchi di Van De Moosdijk durante tutti i 30′.

MXGP | RISULTATI GP CHARENTE MARITIME CLASSE MX2

Valentino Aggio

