Il campionato MXGP al GP di Finlandia chiude i giochi per quanto riguarda la classifica piloti. Sul tracciato di Hyvinkää Tim Gajser diventa campione del Mondo per la quinta volta in carriera, la quarta nella classe regina. Nonostante un’ultima parte di stagione in sordina il pilota HRC ha letteralmente dominato il 2022 del motocross mondiale. Con il 6° posto della Finlandia, Gajser ha ora 104 punti di vantaggio su Jeremy Seewer.

ONORE A GAJSER

Tim Gajser è per la quarta volta campione della MXGP. Titolo che, visto il ritiro di Antonio Cairoli e gli infortuni di Febvre e Jeffrey Herlings, sembrava quasi scontato. Sappiamo bene che la parola “scontato” non esiste nel motorsport. Gajser ha dominato per tutta la prima parte di stagione, sfruttando anche la discontinuità dei piloti Yamaha. Fino all’Indonesia nessuno è riuscito nemmeno ad impensierire Gajser, che nelle ultime uscite è stato più ch guardingo.

Lo sloveno ha dichiarato: “Wow, che giornata! Non ho guidato alla grande ma ho vinto il titolo, che era il mio obiettivo per oggi. Cinque titoli mondiali, non ci posso credere: devo ancora realizzarlo. Un grazie enorme a tutto il team HRC, a chi è presente alle gare ed al supporto dal Giappone. Ci tengo a ringraziare anche la mia ragazza e tutti i fan che mi hanno supportato in giro per il mondo.”

PRIMA VITTORIA PER COLDENHOFF CON YAMAHA

Gajser ha chiuso i giochi per il mondiale, ma è anche vero che lo sloveno ha conquistato “solo” 29 punti nelle due manche scandinave. A vincere in MXGP il GP di Finlandia è Glenn Coldenhoff, al primo successo con la casa di Iwata nel mondiale. L’olandese precede i due compagni di tenda in un finale di stagione rose e fiori per il marchio giapponese. Jeremy Seewer è 2° e precede Maxime Renaux.

Coldenhoff, dopo il 2° posto nella prima manche, ha letteralmente dominato Gara 2. La tabella #259 ha preso il holeshot e da lì è rimasto in testa per tutta la durata della corsa. Il compagno Jeremy Seewer ha cercato di mettere pressione all’olandese, ma non è mai riuscito ad avvicinarsi sotto i 5″ ed ha dovuto guardarsi le spalle dal ritorno di Renaux, 3° in entrambe le gare.

È CINQUINA PER LA CASA DI IWATA IN GARA 2

I tre piloti ufficiali Yamaha hanno monopolizzato il podio, ma la ciliegina sulla torta per la casa dei tre diapason arriva grazie ai piloti privati in Gara 2. Infatti, Brent Van Doninck (5° nella generale, ndr) e Calvin Vlaanderen (8° nella generale, ndr) chiudono la top 5 per festeggiare un’incredibile cinquina. Yamaha si è confermata durante la stagione la casa con il pacchetto moto-piloti migliore del mondiale: è mancata la costanza ai vari Seewer e Coldenhoff in particolare per pensare di impensierire Gajser e Honda.

BOGERS E FEBVRE SPRECONI

Se Yamaha ha ogni merito per il grande weekend appena concluso, è anche vero che alcune circostanze hanno certamente aiutato la causa. In particolare Brian Bogers (4° nella generale, ndr) e Romain Febvre (7° nella generale, ndr): l’olandese di Husqvarna ha distrutto la concorrenza in Gara 1, vincendo agilmente con un vantaggio di quasi 10″. In Gara 2 è invece andato tutto storto per Bogers, autore di una partenza non brillante che gli ha complicato la gara. Oltre alla partenza, Bogers è anche incappato in una caduta che lo ha condannato al 6° posto di manche. La tabella #189 ha comunque chiuso a 40 punti come Seewer e Renaux, ma è scivolato fuori dal podio in virtù del risultato della seconda manche, che ha premiato i due piloti Yamaha.

Romain Febvre, dopo il buon 5° posto di Gara 1, aveva la possibilità di conquistare il podio assoluto. Dopo la buona partenza il francese ha colpito la ruota posteriore di Coldenhoff in un goffo tentativo di sorpasso, che gli è costato una caduta ed una conseguente rimonta fino all’ottavo posto di manche.

MXGP | RISULTATI GP FINLANDIA CLASSE MXGP

MX2 | DISASTRO GEERTS, VIALLE È A -15

Il campionato di MX2 è invece ancora più che aperto. Il GP di Finlandia sembrava confermare il trend delle ultime settimane, con un impeccabile Jago Geerts che ha vinto di autorità Gara 1 davanti a Tom Vialle e Kay de Wolf. Geerts è stato il pilota più veloce nel corso del weekend, ma le due cadute in Gara 2 hanno condizionato un weekend fino a quel punto perfetto. Vialle è riuscito a vincere con grande tenacia Gara 2 grazie alla caduta di Roan Van De Moosdijk, riducendo il margine in classifica a solo 15 punti.

UNA GARA 2 PIENA DI COLPI DI SCENA

Dopo una Gara 1 abbastanza lineare, la Gara 2 della MX2 è stata a dir poco mozzafiato. Geerts ha preso nuovamente il holeshot, andando così in prima posizione. Nel corso del primo giro il pilota Yamaha è però incappato in un errore, cadendo brutalmente e rimanendo incastrato con le gambe sotto la moto. Il belga è riuscito a ripartire in ultima posizione con distacco, ma una rimonta furiosa gli ha permesso di tornare in top 10. Negli ultimi atti della gara Geerts tenta un soprasso quantomeno azzardato ai danni di Mikkel Haarup, centrando in pieno il danese e cadendo una seconda volta. Nonostante ciò la tabella rossa ha conquistato il 7° posto di manche ed il terzo gradino del podio nella generale, perdendo 8 punti sul rivale di KTM.

Nelle prime posizioni Vialle si è ritrovato a combattere con le due Husqvarna di de Wolf e Van De Moosdijk. La tabella #39 Van De Moosdijk ha preso un vantaggio sensibile grazie alla lotta tra Vialle e de Wolf, ma al penultimo giro l’olandese è caduto, lasciando i due avversari a giocarsi il successo. Vialle è riuscito a mantenere la testa di forza su de Wolf, che ha provato in ogni modo a superarlo. Dopo tre vittorie consecutive di Geerts, finalmente Vialle torna a vincere proprio 7 giorni prima del Gran Premio casalingo di Francia. Kay De Wolf, che è arrivato 2° davanti al compagno Van De Moosdijk, si guadagna la 2^ posizione anche nella classifica generale con 42 punti.

MXGP | RISULTATI GP FINALNDIA CLASSE MX2

Valentino Aggio

Leggi anche: MXGP | GP SVEZIA: JEREMY SEEWER VINCE E RIMANDA I FESTEGGIAMENTI DI GAJSER