Il MXGP delle Fiandre è una delle tappe più iconiche del motocross mondiale, oltre ad essere un potenziale spartiacque per la stagione. Detto ciò, non cambia nulla nella classifica: Romain Febvre continua il proprio momento magico conquistando la quarta vittoria consecutiva davanti al solito Jorge Prado, che limita i danni. A chiudere il podio c’è la Yamaha ufficiale di Glenn Coldenhoff.

NEMMENO UNA BRUTTA PARTENZA FERMA FEBVRE

Quarto successo consecutivo al MXGP delle Fiandre per Romain Febvre e la sua Kawasaki, che si aggiudica il primo “filotto” di quattro successi nella propria storia. Il francese, sulla scia degli scorsi Gran Premi a Sumbawa, Lombok e Repubblica Ceca, ha dominato Gara 1 rifilando ben 13″ alla concorrenza. Il francese si complica però la vita nella partenza di Gara 2: uno stacco della frizione tutt’altro che ottimale relega la tabella #3 attorno al 15° posto dopo le prime curve. Da lì è partita una rimonta inesorabile da parte dell’iridato 2015 che, dopo solo dieci giri, era già risalito in zona podio. All’undicesimo passaggio Febvre si è liberato anche della Yamaha di Jeremy Seewer. Complice un errore di Jorge Prado, la Kawasaki sembrava addirittura poter competere per la vittoria di Gara 2, ma il successo è sfuggito negli ultimissimi passaggi. Febvre si è anche concesso una piccola battuta nel dopo gara, nel pieno di un momento di forma spelndido: “Ho appena vinto il quarto Gran Premio consecutivo e non ho ancora firmato per il prossimo anno!“.

JORGE PRADO TORNA ALLA VITTORIA E GESTISCE IN CLASSIFICA

Secondo gradino del podio, come sempre ultimamente, per la GASGAS del leader di classifica Jorge Prado. Il classe 2001 spagnolo ha corso una Gara 1 in difesa dopo le due cadute che hanno caratterizzato la manche di qualifica del Sabato. Una condotta di gara comprensibile, dato che l’unico obbligo che deve seguire Prado è quello di non infortunarsi a questo punto dell’anno. Nonostante una Gara 1 corsa in difesa, Prado ha comunque attaccato lo specialista dei fondi sabbiosi Calvin Vlaanderen per la terza posizione di manche. Inutile dire che il due volte iridato MX2 si è liberato della resistenza dell’olandese nell’arco di poche curve.

Decisamente diverso l’approccio di Gara 2 nel MXGP delle Fiandre. Prado ha attaccato fin dalla prima curva e, complice la partenza a rilento del rivale Febvre, ha scavato un grande gap nei confronti della concorrenza. Proprio un piccolo errore negli ultimi giri stava precludendo a Prado di tornare alla vittoria dopo essere stato per quattro manche a secco. L’alfiere del team De Carli ha però resistito agli attacchi di un Febvre stanco dalla rimonta, chiudendo in prima posizione. Nonostante il piccolo avvicinamento del francese in classifica, Prado può ancora gestire i suoi 99 punti di vantaggio nei confronti del transalpino con ormai solo sei appuntamenti rimasti.

COLDENHOFF VINCE LA BATTAGLIA IN YAMAHA

La terza forza di questo campionato è senza dubbio Yamaha, che non riesce a contrastare in maniera costante Prado e Febvre. Sul terzo gradino del podio al MXGP delle Fiandre ci sale un più che discreto Glenn Coldenhoff al termine di un weekend del quale può ritenersi soddisfatto. L’olandese in forza alla casa di Iwata ha chiuso la prima manche in seconda posizione dopo aver conteso la leadership a Febvre. Purtroppo, un piccolo errore nel corso del quarto giro è costato a Coldenhoff la testa della corsa. In Gara 2 la tabella #259 è rimasta dietro al compagno di tenda Jeremy Seewer per buona parte della corsa, salvo poi attaccarlo a tempo scaduto e guadagnandosi la terza posizione di manche. È proprio lo svizzero a chiudere in quarta posizione davanti alla Yamaha privata guidata da Calvin Vlaanderen.

FORATO CHIUDE IN 6^ POSIZIONE, DISASTRO HONDA

Finalmente Alberto Forato chiude un buon weekend al MXGP delle Fiandre dopo un paio di Gran Premi davvero complicati. Il pilota veneto di SM Action deve dimostrare il proprio valore durante l’assenza di Jeffrey Herlings, in quanto KTM gli sta fornendo dell’ottimo materiale. A Lommel due partenze decenti hanno segnato la Domenica della tabella #303, che ha chiuso le due manche rispettivamente in 6^ e 7^ posizione. I due risultati gli valgono il 6° posto nella classifica generale davanti alla Honda Standing Construct di Jeremy Van Horebeek.

Un weekend disastroso invece per Honda. Il rientrante Tim Gajser aveva dato buoni segnali settimana scorsa a Loket, ma è tutto andato in fumo al MXGP delle Fiandre. Il campione del Mondo in carica è caduto all’inizio di Gara 1 e da lì è andato tutto storto. Lo sloveno ha chiuso con un 15° ed un 13° posto di manche, che gli valgono solo il 15° posto nella classifica generale. Rubén Fernández non ha fatto tanto meglio: lo spagnolo di HRC ha avuto dei problemi sul passo gara, chiudendo solamente all’ottavo posto nella classifica generale davanti al compagno di marca Brian Bogers e all’unica Beta in pista, guidata da Ben Watson.

MXGP | I RISULTATI DI LOMMEL

MX2 | ALTRO WEEKEND PERFETTO PER JAGO GEERTS

Il MXGP delle Fiandre nella classe MX2 potrebbe essere ricordato come quello della ufficiale riscossa nella classifica iridata da parte di Jago Geerts. Il pilota fiammingo di Yamaha ha conquistato per la terza volta consecutiva il Gran Premio di casa, oltre ad essersi confermato sul gradino più alto del podio per la terza volta dall’infortunio. Dopo Lombok e Loket, Geerts fa sua anche Lommel, portando a casa ben 60 punti al termine di un weekend che lo ha visto praticamente senza alcun rivale. L’en plein fatto dalla tabella #93 fa riavvicinare in maniera pericolosa il belga alla tabella rossa di Andrea Adamo. Ora il pilota Yamaha, al suo ultimo anno nella categoria cadetta prima del passaggio alla MXGP, si trova a sole 13 lunghezze dal siciliano della KTM.

Ora il calendario del motocross mondiale prevede altre tre tappe con un fondo prevalentemente sabbioso che possono aiutare piloti come Geerts e Kay de Wolf. Yamaha, ancora orfana di Thibault Benistant per infortunio, ha potuto contare su un ottimo risultato da parte del debuttante Rick Elzinga. Il campione europeo in carica ha conquistato il 6° posto nella classifica generale dietro alla Kawasaki di Kevin Horgmo.

COENEN E LÄNGENFELDER I PRIMI DEGLI UMANI

Jago Geerts ha dominato quasi in una maniera mai vista il MXGP delle Fiandre, rifilando un distacco di addirittura 20” a Lucas Coenen in Gara 2. È proprio il giovanissimo asso belga di Husqvarna a conquistare il secondo gradino del podio, dimostrandosi come sempre molto veloce ed efficace. I 44 punti conquistati dalla tabella #96 sono frutto di due piazze d’onore nelle manche domenicali, alla quale si aggiunge il secondo posto nella gara di qualifica. Coenen, dopo una Gara 1 vissuta testa a testa con Geerts, ha sfruttato la caduta di Simon Längenfelder nella seconda manche. Il pilota tedesco di GASGAS ha concluso sul terzo gradino del podio nella classifica generale nonostante la caduta a pochi giri dal termine in Gara 2. Längenfelder rovina la festa tutta belga a Liam Everts, il quale ha chiuso in quarta posizione nonostante una Gara 1 fortemente compromessa da una partenza deficitaria.

ANDREA ADAMO BOCCIATO SULLA SABBIA

Il primo dei quattro appuntamenti consecutivi su fondo sabbioso può rivelarsi fondamentale per le speranze mondiali di Andrea Adamo. L’attuale leader della categoria MX2 lascia il Belgio con sole 13 lunghezze di vantaggio su Jago Geerts dopo una Gara 2 da incubo. Se in Gara 1 Adamo ha mantenuto una solida 4^ posizione senza troppi problemi, nella seconda manche è andato tutto storto all’asso siciliano. Già nel primo giro della seconda manche al MXGP delle Fiandre Andrea Adamo ha perso il controllo della sua moto in una sezione piuttosto tortuosa della pista. Ritrovatosi ai margini della top 20, Adamo ha velocemente risalito la china fino alla 12^ posizione. Purtroppo, mentre stava cercando di rientrare nei primi dieci, il classe 2003 è caduto nuovamente, concludendo la manche al 13° posto e venendo doppiato dal vincitore Geerts. Alla fine del weekend Adamo ha conservato la tabella rossa nonostante il 7° posto nella classifica generale.

MX2 | I RISULTATI DI LOMMEL

Valentino Aggio

