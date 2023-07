La MXGP torna in Repubblica Ceca dopo due appuntamenti disputati in Indonesia. Il mondiale motocross, a seguito di una settimana di stop, riprende da dove aveva iniziato: Romain Febvre vince il terzo Gran Premio consecutivo rischiando grosso negli ultimi minuti. Sul podio con lui Jorge Prado e Jeremy Seewer a pari punti.

TERZA VITTORIA DI FEBVRE, MA CHE RISCHIO!

Non vinceva dal 2021 Romain Febvre prima della doppietta asiatica a Sumbawa e Lombok, ma ora il francese di Kawasaki ci ha preso gusto. Il terzo Gran Premio vinto consecutivo è arrivato dopo l’ennesima Domenica dominata da parte della tabella #3, vincitore in solitaria di Gara 1. Febvre si è liberato dopo solo un paio di curve di Jorge Prado (che come sempre ha fatto holeshot, ndr), rimanendo così in testa dal primo all’ultimo giro.

Discorso simile per quanto avvenuto in Gara 2, con il francese che si è ritrovato al 3° posto dopo il primo passaggio. Superato con facilità un Prado sempre più in controllo, Febvre si è liberato della resistenza anche di Jeremy Seewer al 6° giro della seconda manche. Rimasto in testa per ben dieci giri con un vantaggio confortevole, Febvre ha rischiato di buttare tutto all’aria con ben due cadute nel corso del 16° giro. Una volta scivolato, l’iridato 2015 ha avuto qualche problema a ripartire, finendo a terra una seconda volta e passando dalla prima alla quarta posizione. Fortunatamente Febvre è riuscito ad avere la meglio sul rientrante Tim Gajser negli ultimi giri, vincendo la classifica generale di un solo punto.

CALVIN VLAANDEREN TORNA ALLA VITTORIA

Il pilota privato più veloce del Mondo, Calvin Vlaanderen, torna finalmente a vincere una manche MXGP in Repubblica Ceca. Dopo la storica doppietta nella scorsa stagione in Sardegna, nel 2023 il pilota olandese si è dimostrato all’altezza delle Yamaha ufficiali in più occasioni. Il pilota di Yamaha Gebben ha passato buona parte di Gara 1 a battagliare con Tim Gajser ed ha chiuso in quarta posizione. In Gara 2 la tabella #10, specialista dei terreni più morbidi, ha imposto da subito un gran ritmo liberandosi velocemente sia di Prado che di Seewer. Una volta dietro a Febvre, Vlaanderen non è stato in grado di ricucire il gap sulla Kawasaki, ma si è ritrovato la vittoria di manche tra le sue mani dopo la caduta del leader. Sfuma però il podio per il pilota olandese, che chiude 4° nella classifica generale con 41 punti, uno solo in meno di Prado e Seewer.

UN BUON RITORNO PER TIM GAJSER

La classe MXGP in Repubblica Ceca ha ri-abbracciato il campione del Mondo in carica Tim Gajser. Lo sloveno di Honda, dominatore dello scorso campionato, si è rotto il femore in occasione degli Internazionali d’Italia svolti ad Arco di Trento poco prima del via del mondiale. Dopo mesi difficili, il pilota di punta HRC è tornato finalmente ai cancelletti di partenza. Dopo una Gara 1 piuttosto complicata, portata a termine al 9° posto, la tabella #243 ha fornito una prestazione decisamente più solida nella seconda manche. Gajser ha chiuso Gara 2 al 5° posto, pagando solo 10″ dal vincitore e mettendosi il compagno di tenda Rubén Fernández (6° nella generale, ndr) alle proprie spalle. Alla fine del weekend lo sloveno ha portato a casa ben 33 punti (5 punti nella manche di qualifica, ndr), chiudendo il suo primo weekend della stagione al 7° posto nella classifica generale.

MXGP | I RISULTATI DI LOKET

MX2 | SECONDO SUCCESSO CONSECUTIVO PER JAGO GEERTS

Jago Geerts ha vinto il secondo Gran Premio consecutivo dal suo ritorno dopo l’infortunio al polso sofferto al MXGP di Francia. Il pilota belga ha dominato senza mezzi termini la prima delle due gare domenicali al termine di una manche di qualifica sufficiente. Il pilota Yamaha non è parso delle stesse intenzioni in Gara 2, nella quale non è stato brillante fin dalle prime fasi. La tabella #93 non ha saputo rispondere all’ottima partenza di Simon Längenfelder, subendo poi anche il rientro di Andrea Adamo. Nonostante ciò, Geerts ha chiuso in terza posizione la seconda manche, portandosi a casa la vittoria nella classifica generale e prendendosi la 3^ posizione in campionato ai danni del compagno Thibault Benistant.

È stato un disastro il weekend di Thibault Benistant: arrivato al MXGP di Repubblica Ceca come secondo in campionato, il francese di Yamaha non ha preso parte alle due gare della Domenica a causa di una caduta nella manche di qualifica. Sfuma così la rincorsa mondiale del francese, che perde la piazza d’onore in campionato ai danni di Kay de Wolf e del compagno Geerts.

PRIMA VITTORIA DI MANCHE PER ANDREA ADAMO

È finalmente arrivata la prima vittoria di carriera nel mondiale MX2 per Andrea Adamo. Nonostante abbia vinto il MXGP di Trentino, il pilota siciliano non aveva mai visto per primo la bandiera a scacchi nel mondiale motocross. A seguito di una partenza senza intoppi, Adamo è andato a caccia dei rivali Geerts e Längenfelder, superando il tedesco di GASGAS al 11° giro di corsa e non guardandosi più indietro. Un successo perentorio e forse l’ultimo tassello per considerare Adamo finalmente pronto alla corona di MX2, dopo il successo di Sabato nella manche di qualifica.

Il successo di Gara 2 è arrivato al termine di una prova dominata sotto ogni aspetto, specie dopo il disastro sportivo di Gara 1. Scattato male dal cancelletto di partenza, Adamo è rimasto intruppato nella pancia del gruppo, dovendo così rimontare dalle retrovie. Arrivato ai margini della top 10, il pilota KTM è stato steso in maniera aggressiva dal debuttante di Yamaha Rick Elzinga. Una volta tornato al 11° posto, Adamo è stato penalizzato di ulteriori due posizioni per un sorpasso in regime di bandiera gialla, scalando così 13°. La vittoria in Gara 2, combinata con i soli 8 punti di Gara 1, valgono ad Adamo solo il 5° posto nella classifica generale con 33 punti conquistati. Sul podio sono finiti Simon Längenfelder (4-2) e Kay de Wolf (3-4), mentre al 4° posto c’è la Kawasaki di Kevin Horgmo (2-9). La tabella rossa è comunque salva per Adamo, che si porta in Belgio ben 35 punti di vantaggio sull’olandese di Husqvarna.

MX2 | I RISULTATI DI LOKET

Valentino Aggio

Leggi anche: MXGP | ANDREA ADAMO SI GUADAGNA IL RINNOVO PLURIENNALE CON KTM