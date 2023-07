Ci ha preso gusto Romain Febvre a vincere: il pilota di Kawasaki bissa il successo di settimana scorsa conquistando anche il MXGP di Lombok. Il francese ha dominato Gara 2 dopo aver perso il duello con Jorge Prado in Gara 1. Sul podio lo spagnolo di GASGAS, mentre in terza posizione c’è la Yamaha di Glenn Coldenhoff.

DUE IN FILA PER FEBVRE: È IL RE DELL’ASIA

Nelle uniche tappe asiatiche affrontate dalla MXGP in questa stagione, il vincitore è stato Romain Febvre. Il francese di Kawasaki ha avuto un feeling particolare con le due piste in Indonesia: l’iridato 2015 non vinceva da quasi due anni prima di settimana scorsa. Come settimana scorsa, Febvre ha dovuto cedere la prima manche al rivale iridato Jorge Prado in un duello corpo a corpo che ha visto il giovane spagnolo uscirne vincitore. Proprio in Gara 1 i due hanno dato vita ad una bella battaglia: Prado ha rimontato furiosamente negli ultimi minuti ai danni di Febvre. La tabella rossa è poi arrivata sul rivale francese, concludendo la pratica con un sorpasso più che deciso, sfiorando quasi il contatto.

Storia diversa invece per quanto riguarda Gara 2 al MXGP di Lombok. Prado ha provato a contenere Febvre nei primi minuti della manche, ma la tabella #3 è stato semplicemente incontenibile. Una volta passato Prado, Febvre non è mai stato minacciato da nessuno, portandosi a casa sia la vittoria di manche che quella nella classifica generale.

PRADO NUOVAMENTE 2° MA INCREMENTA IN CAMPIONATO

Sembra un controsenso, ma Jorge Prado ha incrementato il proprio vantaggio nella classifica mondiale con il 2° posto nel MXGP di Lombok. Lo spagnolo di GASGAS ha vinto la prima manche, accontentandosi della piazza d’onore nella seconda. Il totale fa 47 punti, così come Febvre, ma gli è sfuggita la vittoria per il piazzamento peggiore nell’ultima gara. Poco male per la tabella rossa che, come scritto, incrementa comunque il proprio bottino di punti in classifica nei confronti del rivale di Kawasaki. Il classe 2001 ha infatti vinto la manche di qualifica che si svolge il Sabato, guadagnando così due punti su Febvre. Ora il gap in classifica è di ben 103 punti: come scritto più volte, il mondiale è nelle mani di Prado. Nonostante una posizione agiata in classifica, la tabella #61 si è comunque “sporcato le mani” nel corso di Gara 1. Una bella rimonta culminata con un sorpasso aggressivo fuori da curva 1: la ruota posteriore di Prado, dopo l’incrocio di traiettoria, ha sfiorato quella anteriore di Febvre.

COLDENHOFF È COSTANTE E FINISCE 3°, DIETRO SEEWER E FERNÁNDEZ

È il secondo podio in tre gare per il veterano Glenn Coldenhoff (l’altro nel MXGP di Germania, ndr), che ancora una volta in questa stagione è la miglior Yamaha. In occasione del MXGP di Lombok sul nuovo circuito di Selaparang, l’olandese si è dimostrato veloce ma soprattutto costante. La tabella #259 non ha conquistato il 3° gradino del podio per la sua velocità (che comunque c’è stata per entrambe le manche, ndr), bensì per la mancanza di errori nelle due manche. L’olandese ha sempre imposto il proprio ritmo, sfruttando gli errori di Jeremy Seewer e Rubén Fernández nel corso di Gara 1 per conquistare una comoda terza posizione.

Lo stesso risultato è arrivato anche in Gara 2, nonostante il forcing finale da parte del compagno Seewer. La pressione dello svizzero nei confronti del compagno di tenda è stata asfissiante, con la tabella #91 che avrebbe provato un attacco all’ultimo giro se non fosse stato per un’imbarcata. Alla fine Seewer chiude 4° nonostante la caduta di Gara 1, precedendo Fernández. Il pilota HRC ha chiuso per due volte in 5^ posizione, ma nel corso della prima manche è caduto per ben due volte nel giro di pochi minuti, mentre si trovava al 2° posto. In sesta posizione c’è Valentin Guillod, che prende il titolo di miglior privato ai danni di Calvin Vlaanderen (7°) e Alberto Forato (8°).

MXGP | I RISULTATI DI SELAPARANG

MX2 | BENTORNATO JAGO GEERTS! TRIPLETTA PER IL BELGA

Era dal MXGP di Portogallo sul circuito di Águeda che Jago Geerts non vinceva un Gran Premio di MX2. Prima il dominio di Simon Längenfelder in Spagna, poi il brutto infortunio al polso in Francia non hanno permesso a Geerts di essere competitivo. Il pilota belga è tornato sul podio settimana scorsa a Sumbawa, per poi dominare in maniera incontrastata al MXGP di Lombok. Proprio come ad Águeda, il pilota di punta di Yamaha ha completato una splendida tripletta.

Geerts non ha praticamente avuto rivali, dominando ogni singolo giro della Domenica indonesiana. Quando in Gara 2 non è partito alla grande, nel giro di poche curve Geerts ha recuperato dal 4° posto alla testa della corsa. Assolutamente imprendibile la tabella #93 nel MXGP di Lombok: questo dovrebbe preoccupare gli avversari in vista della seconda metà di stagione. Dopo le due tappe in Asia Geerts può sorridere guardando la classifica mondiale: ora è 4° a -47 dalla vetta, un vantaggio del tutto recuperabile.

ANDREA ADAMO ANCORA 2°, MA CHE RIMONTA!

Mantiene la tabella rossa Andrea Adamo dopo il MXGP di Lombok, al termine di un weekend più che positivo. Il pilota KTM dimostra di essere il “primo degli altri” in Indonesia dopo aver tenuto un ottimo passo per tutta la Domenica. Gara 1 ha visto il siciliano conquistare il 2° posto, ma è in Gara 2 che Adamo ha dato spettacolo. La tabella rossa è caduta nel corso delle prime fasi mentre si trovava nelle posizioni di testa: una banale scivolata, ma che avrebbe potuto mettere in dubbio il mondiale dell’italiano. Adamo si è rialzato velocemente ed ha iniziato una rimonta furiosa partendo dal 6° posto.

Il classe 2003 ha dovuto faticare più del previsto per liberarsi delle due Husqvarna di Lucas Coenen e Roan Van De Moosdijk, precedentemente caduto mentre si trovava 2°. Dopo essersi liberato delle moto gemelle, Adamo è tornato a velocità doppia sugli avversari, superando il compagno Liam Everts e portandosi a casa una bella 3^ posizione. La classifica iridata sorride ancora ad Adamo, che torna dal MXGP di Lombok con 26 punti di vantaggio.

LÄNGENFELDER TORNA SUL PODIO, CHE FATICA PER DE WOLF E BENISTANT

Il MXGP di Lombok vede risalire sul podio Simon Längenfelder, tornato in pista proprio per la doppietta asiatica a seguito di un infortunio in allenamento. Il pilota GASGAS, dopo il 5° posto di Gara 1, ha fatto un ottimo lavoro nel difendersi dalla rimonta di Adamo in Gara2. Il giovane tedesco ritrova così l’ottima forma che aveva prima dell’infortunio, che gli ha sicuramente spezzato il ritmo. Roan Van De Moosdijk porta la sua Husqvarna al 4° posto, precedendo così Liam Everts.

È difficoltà per due dei pretendenti al titolo nel MXGP di Lombok. Kay de Wolf ha chiuso solo in 6^ posizione una tournée asiatica da dimenticare per lui. L’olandese è ancora reduce dal colpo alla caviglia rimediato in Germania che lo ha fortemente debilitato negli ultimi tre Gran Premi. Peggio ancora la Domenica di Thibault Benistant: il francese di Yamaha ha dovuto combattere con un malessere per tutto il weekend che lo ha fortemente debilitato. La tabella #198 non ha fatto meglio del 9° posto nella classifica generale, perdendo così ben 17 punti nelle sole due manche domenicali nei confronti di Adamo. Benistant conserva comunque la piazza d’onore in campionato, ma ora dista 26 punti dalla vetta. De Wolf rimane al terzo posto, ma a -36 dall’italiano di KTM.

MX2 | I RISULTATI DI SELAPARANG

Valentino Aggio

