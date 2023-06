Sono dovuti passare 693 giorni dal 1 Agosto 2021 per rivedere Romain Febvre e Kawasaki tornare sul tetto del podio MXGP. Il pilota francese torna alla vittoria dopo il Gran Premio del Belgio 2021 grazie al successo ottenuto nel MXGP di Sumbawa. Dietro al francese chiudono la GASGAS di Jorge Prado e la Yamaha di Jeremy Seewer.

BENTORNATO ROMAIN FEBVRE!

È finalmente arrivato il momento di celebrare Romain Febvre, vincitore del MXGP di Sumbawa dopo quasi due anni dall’ultimo successo iridato. Il pilota francese ne ha passate davvero tante da quel titolo sfiorato nel 2021, a partire dal brutto infortunio rimediato al Supercross di Parigi dello stesso anno. Il brutto stop causato dall’infortunio alla tibia e al perone della gamba destra ha permesso alla tabella #3 di tornare alle corse solo al MXGP di Germania dello scorso anno, a metà stagione. Dopo un anno di adattamento, finalmente Febvre è tornato ai livelli che gli competono.

In Gara 1 il francese ha dominato per buona parte della corsa, salvo poi incappare in una caduta banale negli ultimi giri di gara, perdendo così la vittoria di manche ai danni di Jorge Prado. La vittoria non gli è però sfuggita nel corso di Gara 2, dove Febvre ha ritrovato smalto ed è stato in grado di rimanere in testa dalla prima all’ultima curva. Febvre è anche riuscito a passare l’infortunato Jeffrey Herlings, mettendosi così momentaneamente al 2° posto nella classifica iridata.

PRADO SVOLGE IL “COMPITINO” ED È 2°, YAMAHA INSEGUE

Visto l’infortunio di Jeffrey Herlings, la stagione di MXGP è in mano alla tabella rossa Jorge Prado, leader indiscusso ed ormai senza minacce reali. Lo spagnolo di GASGAS ha corso “in difesa” il MXGP di Sumbawa, facendo un ottimo lavoro nello sfruttare l’errore di Febvre nella prima manche. In Gara 2 Prado ha occupato la piazza d’onore per buona parte della corsa, salvo poi subire la rimonta di un ottimo Jeremy Seewer, che si è meritato il 2° posto di manche. Nonostante ciò Prado ha chiuso in seconda posizione nella classifica generale, perdendo così solo due punti nei confronti di Febvre e rimanendo a 101 punti di vantaggio in classifica.

È proprio lo svizzero Jeremy Seewer a conquistare il gradino più basso del podio nella classifica generale dopo una Gara 2 da protagonista. Seewer ha vinto la battaglia con i propri compagni di marca Glenn Coldenhoff e Calvin Vlaanderen, rispettivamente 4° e 5° della classifica generale. I due olandesi sono anche stati protagonisti di un contatto che ha visto la tabella #259 avere la peggio e cadere.

FERNÁNDEZ PRECEDE FORATO, LUPINO COSTRETTO AL RITIRO

Rubén Fernández chiude al 6° posto nella classifica generale dopo una Gara 2 che lo ha visto perennemente in rimonta. Lo spagnolo di HRC si è ritrovato nelle retrovie dopo il primo giro di gara e da lì è iniziata la sua rimonta inesorabile fino al 6° posto finale. La tabella #70 precede Alberto Forato, unica KTM competitiva presente al MXGP di Sumbawa. Il pilota italiano conquista la 7^ posizione, consolidando così il 8° posto nel mondiale ai danni di Valentin Guillod (9° nella generale, ndr). Mitchell Evans continua il suo buon momento di forma dopo la Germania, terminando all’ottavo posto nella classifica generale e facendo buoni progressi in campionato. Alessandro Lupino purtroppo non ha potuto completare il MXGP di Sumbawa dopo il buon risultato ottenuto nella manche di qualifica. Il pilota Beta ha subito una brutta caduta verso la fine di Gara 1, nella quale ha riportato un trauma dorsale e la perdita di sensibilità alle gambe. La tabella #77 non ha così preso parte a Gara 2.

MXGP | I RISULTATI DI SAMOTA-SUMBAWA

MX2 | PRIMA VITTORIA IN CARRIERA PER LUCAS COENEN

Come sempre, la classe cadetta della MXGP a Sumbawa ha dato nuovamente spettacolo. Dopo la prima vittoria in carriera per Liam Everts in Germania due settimane fa, la classe MX2 accoglie un nuovo vincitore. Grazie ad una splendida doppietta in Indonesia, Lucas Coenen può festeggiare la prima vittoria nel mondiale motocross. Il giovanissimo gioiello di Husqvarna ha rimontato proprio Everts in Gara 1, beffandolo negli ultimi giri della prima manche. Storia diversa invece per quanto riguarda Gara 2, con la tabella #96 che ha letteralmente dominato tutti i 30′ della manche. Aggiungendo la vittoria nella manche di qualifica del Sabato, Coenen fa bottino pieno nel primo weekend asiatico: 60 punti e 7^ posizione conquistata nel mondiale piloti.

È TRIPLETTA BELGA: TORNA SUL PODIO GEERTS

La categoria propedeutica alla MXGP a Sumbawa ha visto una tripletta belga sul podio. Il Belgio è da sempre un Paese in grado di generare grandissimi talenti delle ruote tassellate, confermandosi anche oggi. In seconda posizione continua l’ottimo momento di forma Liam Everts, che si conferma come migliore KTM per il secondo Gran Premio consecutivo. Il figlio d’arte ha perso il duello con Coenen in Gara 1, mentre in Gara 2 ha compiuto una gran bella rimonta. Non partito nel migliore dei modi, Everts ha rimontato dal 6° fino al 2° posto, confermandosi quindi il più veloce dietro al giovane connazionale Coenen.

Torna sul podio dopo l’infortunio al polso Jago Geerts: il pilota belga stappa finalmente lo spumante dopo la brutta caduta in Francia, che gli ha ovviamente condizionato la stagione. Se fino alla Francia il pilota Yamaha è stato il dominatore della MX2, ora la stagione della tabella #93 è decisamente diversa. Nonostante il sogno iridato sembri nuovamente sfuggito, Geerts ha saputo tornare sul podio al secondo Gran Premio dal suo ritorno. Dopo il 4° posto della prima manche, Geerts è arrivato 3° nella seconda riuscendo a resistere agli attacchi di Thibault Benistant.

ADAMO RESISTE A BENISTANT E MANTIENE LA TABELLA ROSSA

Il MXGP di Sumbawa classe MX2 ha visto Andrea Adamo concludere appena fuori dal podio in quarta posizione. Il pilota siciliano di KTM, può comunque essere soddisfatto del proprio weekend, visto come si era messo. La caduta al primo giro della manche di qualifica è stata poi seguita da un altro incidente nel corso del primo giro in Gara 2. Adamo, dopo il 3° posto di Gara 1, ha dovuto accontentarsi della 7^ posizione nella seconda manche. Poco male, dato che Thibault Benistant è 5° nella classifica generale e ancora a -5 nei confronti di Adamo nella classifica iridata.

È ancora in difficoltà Kay De Wolf, il pilota olandese di Husqvarna ancora dolorante alla caviglia di Teutschenthal. Dopo la prima vittoria ottenuta al MXGP di Lettonia, la tabella #74 ha faticato per gli acciacchi ottenuti in Germania. De Wolf conclude al 10° posto il MXGP di Sumbawa, scivolando a -22 dalla vetta della classifica, occupata da Adamo.

MX2 | I RISULTATI DI SAMOTA-SUMBAWA

Valentino Aggio

