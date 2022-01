Si accendono finalmente i motori per questo 2022 della MotoGP con i Test a Sepang. Dopo due anni di assenza a causa della pandemia da Covid-19, finalmente la top class torna in Malesia per i consueti test pre-stagionali. Tecnicamente, questi tre giorni di test dal 31 Gennaio al 2 Febbraio vengono chiamati “Shakedown“. Ciò significa che girano solamente i rookie ed i collaudatori delle varie case. Per vedere tutti i piloti MotoGP in azione ai Test di Sepang bisognerà invece aspettare sabato 5 Febbraio. Raúl Fernández del team Tech3 KTM Factory Racing è il migliore al termine della prima giornata con un tempo di 2:00.898.

KTM IN GRANDE SPOLVERO

La casa austriaca non si è presentata in grande forma solo con il debuttante spagnolo ai test MotoGP di Sepang. Infatti, lo storico collaudatore Mika Kallio chiude in terza posizione con 2:01.250 mentre il convalescente Remy Gardner chiude 5° con 2:01.852. Ottimo lavoro quindi per la casa che ha faticato molto nel corso del 2021: sia sul passo che sul time attack i due ex Ajo hanno dimostrato di essere competitivi. Garnder, reduce da un infortunio subito in allenamento, non è al massimo della forma per queste prime uscite.

YAMAHA: SORPRENDE BINDER, CONFERMATO CRUTCHLOW

Nonostante le critiche ricevute negli ultimi mesi, Darryn Binder sembra essersi adattato in fretta alla sua Yamaha M1 del team RNF. Il sudafricano, passato direttamente dalla Moto3 alla MotoGP, ha chiuso con il 7° tempo in 2:02.146, a poco più di un secondo dalla KTM in vetta. Nella mattinata italiana è anche arrivata la conferma di Cal Crutchlow come tester Yamaha non solo per il 2022, ma anche 2023. Comunque la casa del Diapason ha portato dei collaudatori giapponesi in Malesia.

DUCATI: PRIME USCITE PER DI GIANNANTONIO E BEZZECCHI

Leggermente più attardati rispetto alle aspettative nei primi test MotoGP di Sepang sono Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio. I due rookie in sella alla Ducati hanno infatti chiuso al 6° e 9° posto rispettivamente. La coppia azzurra ha comunque concluso ben 38 giri a testa del circuito di Sepang, raccogliendo dati utili e confidenza sulla moto di Borgo Panigale. Una certezza rimane Michele Pirro, secondo a fine giornata dietro solo a Fernández.

HONDA GRANDE ASSENTE

Se per Aprilia e Suzuki hanno rispettivamente girato Lorenzo Savadori e Sylvain Guintoli (che è lo stacanovista di giornata con ben 66 giri) Honda non si è presentata. Infatti, la casa di Tokyo ha avuto dei problemi burocratici: la RC213V di Stefan Bradl sarebbe bloccata a Dubai. ad ogni modo, Bradl ha girato a Jerez in concomitanza con Superbike e SuperSport. Si attendono notizie ufficiali riguardo lo sviluppo della faccenda.

Valentino Aggio

