Le luci su Misano e Bagnaia non si sono ancora spente: dopo la pole e la vittoria magistrale, Pecco continua a detenere il primo posto, ma questa volta nel Day 1 dei test ufficiali MotoGP. Questa prima giornata di prove ha però dovuto fare i conti con la pioggia della mattina, che ne ha fatto slittare l’inizio.

La top 5

Pecco Bagnaia è stato il più veloce di giornata con un tempo di 1:31:524, leggermente superiore al crono che sabato gli è valso la possibilità di partire dalla prima casella in griglia (1:31:065). Il pilota Ducati ha provato delle nuove carene con lo scopo di incrementare la rapidità nei cambi di direzione.

Dietro di lui troviamo due Honda: prima quella Repsol di Pol Espargarò, che ferma il cronometro a 1:31:631, e poi quella LCR IDEMITSU di Nakagami (1:31:913). Quarto posto per la Suzuki di Joan Mir (1:31:927), mentre chiude la top 5 Aleix Espargarò con la sua Aprilia (1:31:989). La Casa di Noale sta provando nuove ali, nuove carene e domani dovrebbe provare un nuovo telaio e alcune modifiche all’elettronica.

Bene Marini, meno Bastianini

Sesto posto per il rookie di Avintia, Luca Marini (1:31:998), che precede il compagno di squadra Enea Bastianini, appena ventunesimo, a causa di una caduta che l’ha costretto ad abbandonare in anticipo le prove. Giornata sfortunata quindi per il “Bestia”, che proviene invece da un ottimo podio conquistato nel weekend.

Settimo Jack Miller che precede la prima Yamaha di Fabio Quartararo, il quale oggi ha testato un nuovo telaio per la moto 2022. Il compagno di squadra del francese, Franco Morbidelli, si è invece concentrato sul set up arrivando diciottesimo. In nona e decima posizione troviamo Martin (1:32:135) e Binder (1:32:169).

E gli altri piloti?

Appena fuori dalla top 10 ci sono Valentino Rossi (1:32:170), Oliveira (1:32:292), Zarco (1:32:348) e Rins (1:32:379). Il francese di Pramac era stato il più veloce della mattinata. Solo quindicesimo Marc Marquez che ferma il cronometro a 1:32:448, seguito a ruota da Maverick Vinales alle sue prime prese con Aprilia. Oggi ha provato anche lui le ali nuove, più piccole di quelle che monta la moto 2021, spiegando che quelle attuali sono troppo grandi.

Presente in questo primo giorno di test anche Dovizioso che conclude in diciannovesima posizione con un tempo di 1:32:665, comunque migliore di quello che aveva registrato nella Q1 durante il weekend.

Gli unici a salire sopra il muro del 1:33 sono Petrucci, Pedrosa e Savadori, che torna in pista per Aprilia dopo l’infortunio subito in Austria.

Chiara Toffolo