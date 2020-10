Mancano ancora tre gare prima della fine di un’intensa e travagliata stagione 2020. Con la doppia di Valencia e la chiusura a Portimao, la classifica piloti di MotoGP è ancora più che mai aperta con il leader Mir in vantaggio di 14 punti sul francese Fabio Quartararo. Più staccati in classifica invece i piloti KTM.

SITUAZIONE KTM

Pol Espargaró è attualmente ottavo a 90 punti, seguito qualche posizione più indietro da Miguel Oliveira di Tech 3 a 79. Scorrendo la graduatoria troviamo anche Brad Binder al 12° posto, mentre Iker Lecuona chiude 17esimo con 27 punti. La casa di Mattighofen vuole però dare continuità ai buoni risultati di quest’anno e cioè la vittoria del sudafricano a Brno e il primo posto di Oliveira in Austria.

Big progress with speed and results at MotorLand and for the #TeruelGP. Read about three #KTM RC16s finishing in the top nine and a double #Moto3 podium appearance: https://t.co/xwDVf50wHG #ReadytoRace #MotoGP pic.twitter.com/wQgGaWFvBE — KTM Factory Racing (@KTM_Racing) October 25, 2020

La nota più negativa forse dell’annata della casa austriaca sono le prestazioni di Pol Espargaró che, in un Mondiale apertissimo, non è riuscito ad emergere ottenendo finora solo un podio nel GP di Stiria. Ecco quindi che la scuderia austriaca guarda già al 2021. Il team nonostante abbia perso le concessioni ha ottenuto il via libera per proseguire con lo sviluppo del motore.

RC16 2021 GIÀ IN PISTA?

Le indiscrezioni che arrivano dalla Spagna parlano di un “super motore” per la RC16 e secondo quanto riportato da Motorsport.es, Dani Pedrosa sarebbe già sceso in pista a Valencia per alcuni test. Nonostante le smentite da parte del coordinatore tecnico Sebastian Risse, una parziale ammissione è arrivata da Iker Lecuona intercettato dai microfoni di Motorsport: “Potrebbe essere la moto del prossimo anno“.

Restate sintonizzati sulle pagine di LiveGP per tutti gli aggiornamenti sul Mondiale di MotoGP e non solo.

LEGGI ANCHE: MOTO2 E MOTO3 | ENTRY LIST 2021 IN DEFINIZIONE: TUTTE LE IPOTESI DI MERCATO

Michele Iacobello