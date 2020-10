Il Motomondiale ha da poco lasciato Aragón per spostarsi in direzione Valencia, località che quest’anno non chiuderà il calendario come accade solitamente. Il tracciato intitolato a Ricardo Tormo (bi-Campione del Mondo nella classe 50cc) si presenterà agli occhi di piloti e addetti ai lavori come antipasto perfetto al quanto mai atteso finale di stagione, in programma nella pista mozzafiato di Portimão.

MotoGP, Moto2 e Moto3 sono quanto mai incerte, in virtù di una classifica piloti corta e ricca di contendenti ai tre titoli iridati. Tuttavia, l’attenzione mediatica non si concentra sulle sole prestazioni in pista. A tre appuntamenti dalla chiusura della stagione 2020 sono infatti ancora numerose le selle da assegnare.

Se la Classe Regina vanta un quadro sicuramente più definito e nitido, non si può dire la stessa cosa per Moto2 e Moto3, fortemente condizionate da continue rivoluzioni contrattuali. Nel 2021, infatti, le squadre delle classi minori potrebbero presentarsi in griglia di partenza con equipaggi molto diversi rispetto all’anno in corso. Ma facciamo chiarezza.

MOTO2 | 19 PILOTI CONFERMATI, L’ULTIMO È RAÚL FERNÁNDEZ

La Classe Intermedia si divide tra conferme e, soprattutto, novità. Il colpo di mercato che ha stravolto la futura Entry List si è verificato domenica 25 ottobre, appena chiuso il fine settimana del Gran Premio di Teruel.

Raúl Fernández passerà in Moto2 nel 2021 in sella alla Kalex Red Bull KTM Ajo, nonostante la conferma del rinnovo con la stessa squadra in Moto3. In principio, il madrileno avrebbe dovuto correre nella Classe Leggera per il terzo anno consecutivo come pilota titolare. Lo scenario è cambiato quando KTM si è ritrovata a gestire Pedro Acosta, giovane spagnolo vicino alla conquista del titolo Red Bull Rookies Cup.

Acosta ad agosto ha firmato con PruestelGP per il 2021, anno in cui avrebbe condiviso il box con il confermato Jason Dupasquier. Ciò nonostante, qualche dettaglio economico non ha reso del tutta chiara la trattativa. Per giunta, l’eventuale campione Red Bull Rookies Cup ha diritto ad una sella nella squadra Moto3. Ecco, dunque, spiegato il perché del debutto di Acosta nella Classe Leggera con la squadra di Aki Ajo ed il passaggio di Fernández in Moto2.

Nella Classe Intermedia debutteranno, per il momento, Albert Arenas (Speed Up – Aspar Team), Tony Arbolino (Kalex – Intact GP), Barry Baltus (NTS – RW Racing GP) e Cameron Beaubier (Kalex – American Racing Team), cinque volte Campione AMA Superbike con Yamaha.

Per quanto concerne i piloti già presenti in Moto2 nel 2020, le novità riguardano Fabio Di Giannantonio, Thomas Luthi, Remy Gardner, Joe Roberts, Stefano Manzi e Lorenzo Baldassarri.

Di Giannantonio divorzierà da Speed Up al termine della stagione corrente ritornando a sorpresa in Gresini Racing, squadra lasciata a fine 2018 tra polemiche e divergenze.

Thomas Luthi si unirà al SAG Racing Team, montando in sella alla Kalex guidata attualmente dal figlio d’arte Remy Gardner. Quest’ultimo ha firmato con KTM Red Bull Ajo per il 2021, appoggiando un progetto solido e performante.

Joe Roberts, una delle sorprese del 2020, lascerà American Racing Team dopo il Gran Premio del Portogallo per correre con ItalTrans Racing Team nel prossimo Campionato Mondiale Moto2.

Ultimo, ma non meno importante scambio, riguarda Lorenzo Baldassarri e Stefano Manzi. Il primo è all’ultima stagione con la squadra di Sito Pons, alla quale si unirà il secondo. Manzi lascerà così spazio a Baldassarri in MV Agusta Forward Racing.

Se diciannove contratti sono stati già firmati, altri sono in via di definizione. Sky Racing Team VR46 non ha ancora ufficializzato la Line Up Moto2 2021, probabilmente composta dal papabile Marco Bezzecchi e dalla new entry Celestino Vietti, in arrivo dalla Moto3.

Tetsuta Nagashima perderà il posto in Red Bull KTM Ajo a favore del già citato Fernández. Il giapponese ha però qualche carta da giocare in vista del prossimo campionato. Nagashima, infatti, potrebbe contare sul sostegno di NTS, produttore di telai con sede in Giappone. Inoltre, c’è un’altra teoria che sembra avvicinarlo ad MV Agusta Forward, con il classe 1992 originario di Kanagawa che prenderebbe il posto di Simone Corsi.

Rimanendo nel “Paese del Sol Levante” bisogna tenere d’occhio il Team Asia, pronto a portare Ai Ogura in Moto2 nel caso in cui il 19enne di Tokyo dovesse conquistare il titolo iridato Moto3.

Non ci sono novità sul fronte MarcVDS, in splendida forma nell’ultimo periodo, così come per Speed Up. La compagine diretta da Luca Boscoscuro potrebbe optare sulla conferma di Jorge Navarro e sull’esordio mondiale di Yari Montella, dominatore del CEV Moto2.

L’unica squadra che ha confermato i piloti attuali è Petronas Sprinta Racing, di nuovo in pista nel 2021 con Jake Dixon e Xavi Vierge.

MOTO3 | PAROLA D’ORDINE “RIVOLUZIONE”

La più piccola classe del Motomondiale sta attraversando un periodo movimentato, culminato con il ritiro di Estrella Galicia 0,0 – Monlau Repsol. La squadra spagnola, presente sin da quando è nata la nuova Classe Leggera, ha ufficializzato la chiusura della propria avventura nel Mondiale Moto3.

La decisione ha coinvolto anche Sergio García Dols e Ryusei Yamanaka, costretti a ricercare nuovi collocamenti dopo la difficile annata con la squadra spagnola, mai così in difficoltà.

Sergio García non ha atteso troppo tempo, annunciando il futuro sodalizio con Aspar Team. Lo spagnolo classe 2003 cambierà moto, transitando dall’attuale Honda NSF250R, guidata sin dagli anni del CEV, alla più striminzita e scattante KTM RC250 GP.

Rimaniamo in tema Honda. Leopard Racing prima rinnova con Dennis Foggia e poi scommette su Xavier Artigas, pilota facente parte della squadra Junior ed attualmente primo in classifica nel CEV Moto3. Artigas sostituirà il connazionale Jaume Masiá, pronto a correre con Red Bull KTM Ajo nel 2021 al fianco di Pedro Acosta.

La squadra gestita da Aki Ajo, perciò, rinnova l’intera Line Up, non confermando Kaito Toba. Il giapponese, reduce dal podio di Teruel, ha firmato il contratto offertogli da CIP Green Power, impegnandosi con la squadra francese per tutto il prossimo campionato.

L’arrivo di Toba in CIP è dovuto al fatto che Darryn Binder, pilota di punta, si sia accasato nel Petronas Sprinta Racing come compagno del confermato John McPhee. La squadra formata dal sudafricano e dallo scozzese potrebbe possedere tutte le carte in regola per puntare al titolo.

VNE Snipers in tutto ciò perde Tony Arbolino, nel 2021 in Moto2 con Intact Gp, per accogliere al contempo Andrea Migno, in arrivo da Sky Racing Team VR46. Il 24enne di Cattolica dovrà dividere il box con Filip Salač, ancora con la squadra di Mirko Cecchini il prossimo anno.

Il passaggio di Andrea Migno da SkyVR46 a VNE Snipers non fa altro che confermare le sempre più insistenti voci secondo cui l’équipe gestita da Pablo Nieto starebbe per dire definitivamente addio alla Classe Leggera. Questo allo scopo di concentrare le risorse umane ed economiche verso la Moto2 e la MotoGP.

VR46 starebbe spingendo per avere Luca Marini in MotoGP alla guida della Ducati Desmosedici Avintia attualmente guidata da Tito Rabat. In base a ciò, sembra che Raul Romero (Team Owner Avintia) abbia richiesto la strumentazione e le due KTM RC250 GP utilizzate quest’anno da SkyVR46. Questo al fine di poter schierare non più una sola moto nella Classe Leggera. Un accordo questo che pare in dirittura d’arrivo, ma i diretti interessati non hanno ancora professato parola a riguardo.

Nel marasma generale dettato dalle numerose questioni contrattuali, qualche pilota è riuscito a garantire continuità nel rapporto con la propria squadra.

Gresini Racing proseguirà l’avventura in Moto3 con Gabriel Rodrigo e Jeremy Alcoba. KTM Tech3 si affiderà nuovamente ai talentuosi Ayumu Sasaki e Deniz Öncü e SIC58 Squadra Corse sarà di nuovo in pista con Tatsuki Suzuki.

Molteplici rimangono gli scenari da definire. MAX Racing Team, Honda Team Asia e BOE Skull Rider non hanno comunicato novità nelle ultime settimane. Sarà perciò necessario armarsi di pazienza ed attendere nuovi dettagli riguardo tali squadre.

Matteo Pittaccio