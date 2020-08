prove libere GP Stiria

E’ Pol Espargarò il più veloce nelle prove libere del GP di Stiria. Nella classifica combinata si piazza in seconda posizione la Ducati di Jack Miller, davanti a Dovizioso, Oliveira e Nakagami.

FP1

Ducati subito davanti nel primo turno di prove libere del GP di Stiria, con Jack Miller che regola Dovizioso di appena 4 millesimi (1:23.859). Terzo tempo per la KTM Tech3 di Miguel Oliveira a +0.039 dalla vetta. La Honda più veloce – come spesso accade dall’assenza di Marquez – è quella di Takaaki Nakagami, seguita dalla Suzuki di Joan Mir.

Col sesto tempo (+0.339), la prima Yamaha è quella di Franco Morbidelli, con le moto di Iwata che in queste FP1 hanno deciso di non tentare l’attacco al tempo, seguito in settima posizione da Brad Binder(+0,392) e Iker Lecuona (+0,442). Chiudono la top ten Maverick Vinales e Fabio Quartararo, rispettivamente a 465 e 522 millesimi da Miller.

Fuori dai primi dieci Pol Espargarò (undicesimo), Danilo Petrucci (tredicesimo), Alex Rins che ha chiuso col quindicesimo tempo e Valentino Rossi (diciassettesimo). Non è sceso in pista Johann Zarco, che essendo stato operato mercoledì allo scafoide deve aspettare di essere dichiarato “fit” o “unfit”. Intanto è arrivata in mattinata la penalizzazione per il francese riguardo l’incidente della scorsa settimana: il pilota Avintia partirà dalla Pit Lane in quanto la sua condotta di gara è stata ritenuta irresponsabile.

Classifica FP1

FP2

E’ Pol Espargarò il più veloce del secondo turno di prove libere del GP di Stiria. Lo spagnolo precede la Honda di Takaaki Nakagami e la Suzuki di Joan Mir. Quarto tempo per Alex Rins, che precede Maverick Vinales, Miguel Oliveira e la Yamaha Petronas di Franco Morbidelli. Chiudono la top ten Aleix Espargarò, Rossi e Binder. Chiude col quattordicesimo tempo Quartararo, provvisoriamente fuori dalla Q2.

LEGGI ANCHE: MOTOGP | GP STIRIA 2020: ZARCO PARTE DALLA PITLANE, PIÙ AIR FENCE IN CURVA 3

Andrea Pinna