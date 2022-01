La MotoGP 2022 si svela. L’inizio della stagione si avvicina (6 marzo 2022 con la prima in Qatar) e con questo anche le presentazioni ufficiali delle squadre con livree e colori sempre nuovi e d’avanguardia, un po’ ad anticipare il prossimo mese pieno di Fashion Week. In questo caso non saranno di certo le passerelle di moda ad essere solcate.

Team Gresini in pole position

La competizione è, infatti, sempre più elevata non solo in pista, ma anche sul contendersi il titolo della “moto più bella”. Lo sa bene il Team Gresini MotoGP che, non solo gioca d’anticipo presentandosi per primi, ma si svela in veste innovativa e con un colore che di certo non può passare inosservato: Pantone 2122C. Per la nuova avventura con Ducati, la squadra tutta italiana (moto-squadra-piloti) si è fatta ben notare dagli avversari. Un trio d’azione che siamo sicuri che ci stupirà. Clicca qui per la presentazione del Team Gresini.

WithU Yamaha RNF MotoGP Team

La prossima a svelare le livree sarà WithU Yamaha RNF MotoGP Team, ex Petronas, lunedì 24 gennaio, alle ore 11:00, con protagonisti Andrea Dovizioso e Darryn Binder pronti per salire in sella alle nuove Yamaha M1.

Ducati MotoGP 2022

Il 28 gennaio sarà la volta di Ducati ufficiale e a seguire il Team satellite. La casa di Borgo Panigale sà bene che “squadra che vince non si cambia” e così in entrambe le realtà le coppie vengono confermate. Ducati Lenovo si presenterà, quindi, venerdì 28 alle ore 16:00 con Bagnaia e Miller carichi per il via della stagione, con l’italiano predendente di diritto al titolo a seguito della stagione al top appena conclusa. A pochi giorni di distanza, il 2 febbraio 2022, sarà la squadra Pramac Racing a confermare i teammate Martin – Zarco.

Monster Energy Yamaha MotoGP

È una delle presentazioni più attese. Il 4 febbraio Yamaha si presenterà per la stagione 2022 da campione del mondo con Fabio Quartararo che sarà affiancato da Franco Morbidelli.

Team Suzuki Ecstar

Pronti per uno scontro immediato fuori dalle piste è Suzuki con Yamaha. Nello stesso giorno di Monster Energy si svelerà anche il Team Ecstar con Mir e Rins. Per squadra e piloti la pressione per i risultati sarà altra, obbligati a rifarsi di una stagione completamente sottotono e sotto le aspettative.

Honda HRC

Repsol Honda si fa un po’ aspettare ma è inevitabile dire che tutti i riflettori sono puntati su Marc Marquez. Lo abbiamo visto pochi giorni fa tornare in pista con ottimi riscontri… chissà se finalmente non sarà l’anno buono per ritrovare il vero Marc senza complicazioni fisiche. Marc sarà ancora affiancato da Pol Espargarò, confermato dalla casa di Asaka.

Ancora da definire le date di presentazione di: LCR, VR46, KTM ufficiale, Team Tech3 KTM e Aprilia.

CALENDARIO PRESENTAZIONI MOTOGP 2022

WithU Yamaha RNF MotoGP Team – 24 Gennaio

Ducati Lenovo – 28 Gennaio

Ducati Pramac – 2 Febbraio

Monster Energy Yamaha – 4 Febbraio

Suzuki Ecstar – 4 Febbraio

Honda HRC – 8 Febbraio

LCR– TBA

VR46 – TBA

KTM – TBA

TECH 3 – TBA

Aprilia – TBA

Benedetta Bincoletto