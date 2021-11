È Jack Miller (Ducati Lenovo Team) il più veloce del venerdì del Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana con il crono di1:30.927. L’australiano di casa Borgo Panigale precede di 12 millesimi di secondo Pol Espargaro (Repsol Honda Team) che a sua volta è davanti a Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) 3°. Sono ben 14 i piloti racchiusi in meno di un secondo a Valencia. A chiudere con +925s da Jack Miller è Alex Marquez (LCR Honda Castrol).

I riders della top class hanno avuto modo di provare sia l’assetto da bagnato, grazie alla pioggia che ha caratterizzato la sessione del mattino, che quello da asciutto che ha permesso di abbassare i tempi e di lavorare meglio sul setting per il time attack.

GIORNATA DI OUTSIDER E DI CADUTE

A Valencia nelle FP1 spicca sul bagnato il valenciano Iker Lecuona (Tech3 KTM Factory Racing) che si aggiudica il miglior tempo su Jack Miller (Ducati Lenovo Team). Nelle FP2 a tentare di agguantare il primo crono è stato Franco Morbidelli (Monster Energy Yamaha MotoGP) che ha mantenuto la posizione fino a quando non sono rientrati tutti (o quasi) per provare la morbida al posteriore.

Sono state diverse le cadute sotto la pioggia inaspettata di Valencia che è arrivata improvvisamente ad inizio sessione. Per citarne qualcuna, tra i protagonisti troviamo: Jack Miller, Francesco Bagnaia e Danilo Petrucci. Rimanendo in tema cadute, nelle FP2 abbiamo visto Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP) tornare ai box con un’aria non troppo soddisfatta: scivolata dettata probabilmente per una macchia di umido non ancora asciutta dalla forte pioggia della mattinata. Un’altra caduta significativa durante la seconda sessione di libere è quella di Pol Espargarò che, mentre stava provando ad attaccare Jack Miller per il primo posto, è scivolatato nel suo ultimo tentativo prima di prendere anche lui la bandiera a scacchi.

Da segnalare il 9° crono di Andrea Dovizioso (Petronas Yamaha SRT) che finalmente inizia ad ingranare con la sua Yamaha e a riconquistare le posizioni che merita.

FABIO QUARTARARO, SE CI SEI BATTI UN COLPO

Il neo campione del mondo non ha di certo brillato dopo il titolo a Misano. Certo la pressione ora non c’è più e lui stesso ha dichiarato che d’ora in si sarebbe solo divertito in moto. Ma… siamo sicuri che si stia divertendo?!

Il francese di casa Yamaha in entrambe le sessioni non è rientrato tra i primi 10 della top class. Se le difficoltà dovessero protrarsi non sarebbe di certo finale di stagione degno di un campione del mondo.

ANCORA ASSENTE MARC MARQUEZ

Noi di LiveGP lo avevamo preannunciato:sembrava strano che un pilota del calibro di Marc Marquez avesse saltato la gara in Portogallo per una commozione celebrale procuratasi in un allenamento col cross. Avevamo sperato che fosse realmente così, ma la nostra preoccupazione andava ancora al braccio e alla spalla. Non c’è voluto molto tempo prima che lo stesso Marc ed il suo entourage annunciassero nuovamente l’assenza. E a Valencia pesa. Pesa perchè è il finale di stagione e pesa perchè era finalmente tornato a vincere con costanza. Il nostro augurio è quello di rivederlo presto in pista e di dimenticarci velocemente di questi due anni così difficili e pesanti per lui.

VALENTINO ROSSI CHIUDE LA CLASSIFICA

Non era di certo così che si sarebbe aspettato di concludere la sua immensa carriera. Valentino Rossi (Petronas Yamaha SRT), in questo venerdì del Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana, chiude letteralmente la classifica di libere con il suo 21esimo posto, dietro al fratello Luca Marini (SKY VR46 Avintia) che invece questa mattina aveva fatto segnare il 7°crono.

Benedetta Bincoletto