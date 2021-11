L’incidente avuto da Marc Marquez in allenamento con la moto da cross ha riportato alla luce il problema della diplopia per il pilota MotoGP. Niente Valencia e Jerez per lui: “El Cabroncito” salterà anche i test previsti immediatamente dopo l’ultima gara del Motomondiale 2021

DUE ANNI MALEDETTI

Non finisce il calvario di Marc Marquez, che dopo il gravissimo infortunio al braccio che lo ha allontanato dalla MotoGP ora si trova a combattere con altri problemi che lo costringeranno a saltare il round di Valencia. La causa di tutto è derivante dall’incidente della settimana scorsa, rimediato dal pluricampione della top class mentre si allenava con la sua moto da cross. La commozione cerebrale riportata ha causato a Marquez un riacutizzarsi della diplopia (disturbo della vista che comporta una visione doppia dell’immagine) di cui era già stato affetto nel 2011. Il nervo ottico interessato è il destro, proprio quello già danneggiato in quell’anno.

FINE DELLA STAGIONE

Per Marquez ovviamente la stagione termina qui. I medici hanno consigliato al “Cabroncito” di evitare di partecipare alla gara finale, in programma questo weekend in quel di Valencia. Per quanto questo sia sicuramente un problema, lo sarà ancora di più l’assenza di Marc ai test che verranno effettuati come di consueto dopo la conclusione della tappa spagnola del Motomondiale, questa volta a Jerez. Marc partirà nel 2022 già con un handicap, di cui adesso non aveva proprio bisogno.

IL COMUNICATO DELL’OSPEDALE

“L’esame effettuato dopo l’incidente occorso ha confermato che il pilota è affetto da diplopia e ha evidenziato una paralisi del quarto nervo destro con interessamento del muscolo obliquo superiore destro – la diagnosi di Sanchez Dalmau presso l’Hospital Clinic di Barcellona – E’ stato scelto un trattamento conservativo con aggiornamenti periodici da seguire con l’evoluzione clinica. Questo quarto nervo destro è quello già ferito nel 2011“.

Alex Dibisceglia