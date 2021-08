MotoGP | GP STIRIA 2021: Info e orari del primo round austriaco

La MotoGP finalmente torna in pista e, dopo l’infinita pausa, si sposta in Austria per il GP di Stiria, tornato in calendario per colmare il vuoto lasciato dalla cancellazione del GP di Finlandia. Così come nel 2020 il Motomondiale correrà due gare consecutive al Red Bull Ring, dunque per la seconda volta dopo Losail le tre classi dovranno rimanere nel paddock austriaco per circa due settimane.

MOTOGP | TUTTI A CACCIA DI QUARTARARO, TORNANDO PEDROSA E CRUTCHLOW

Il francese di casa Yamaha ha approfittato della lunga sosta per rigenerarsi, puntando ad una seconda parte di campionato che gli possa consentire di mettere mano al trofeo di Campione del Mondo. I 34 punti di vantaggio sul connazionale Zarco rappresentano un ottimo punto a favore ma la stagione è ancora lunga e tutto può accadere. Nel tracciato di proprietà della Red Bull la favorita è ovviamente Ducati, sul gradino più alto del podio dal 2016 al 2020 e spodestata solo nel GP di Stiria dello scorso anno da Miguel Oliveira. La pista porta sicuramente interesse ma è la notizia del ritiro di Valentino Rossi a fine 2021 a catalizzare l’attenzione di tutti. Il nove volte iridato lascerà la MotoGP al termine di questo campionato, focalizzando tutte le attenzioni sul prossimo team ufficiale della VR46. Altre sorprese di questo fine settimana si ritrovano nei piacevoli ritorni di Dani Pedrosa (wild card per KTM) e Cal Crutchlow, fino a Silverstone impegnato nel sostituire l’infortunato Franco Morbidelli.

MOTO2 | LOTTA IN CASA AJO PER IL PRIMO POSTO IN CLASSIFICA

Fin qui il 2021 della Moto2 è stato letteralmente dominato dalla coppia Ajo: Gardner comanda in classifica con 31 punti di vantaggio su Raul Fernandez, debuttante già pronosticato in MotoGP con Tech3 nel 2022. Il primo ad inseguire la squadra diretta da Aki Ajo è Marco Bezzecchi, sì attualmente 3° ma in ritardo di ben 56 punti. Aspettiamo tutti un segno da parte di Sam Lowes e Fabio Di Giannantonio, entrambi ora molto lontani dalla vetta nonostante un ottimo inizio di campionato. Parlando di novità confermiamo il secondo appuntamento iridato per Taiga Hada, scelto da SAG per correre nel ruolo di wild card dopo la partecipazione con NTS (sostituto di Baltus) al GP di Spagna.

MOTO3 | PEDRO ACOSTA NEL MIRINO DI TUTTI

Parlare di un debuttante in testa al Mondiale Moto3 fa ancora strano, soprattutto considerando i 48 punti di margine che Pedro Acosta vanta sul 2° in classifica. Sergio Garcia è il primo inseguitore del giovane fenomeno di casa KTM e, nonostante il netto divario in campionato, la situazione può ribaltarsi completamente nella seconda metà di campionato. Attenzione agli italiani in Austria, vincenti al Red Bull Ring nel 2018 (Marco Bezzecchi), 2019 (Romano Fenati) e 2020 (Celestino Vietti – GP Stiria). Il primo pilota italiano in classifica è Dennis Foggia, 3° a 78 punti da Acosta, ma occhio anche a Romano Fenati (4°), da non sottovalutare vista l’enorme esperienza nella classe leggera.

Tra le novità del GP di Stiria annotiamo il rientro di Filip Salač, pronto a tornare in Pruestel GP per correre con la moto del compianto Dupasquier. Purtroppo Alberto Surra, sostituto di Salač in Snipers, non potrà correre a causa di un probabile problema di salute. Il posto dell’italiano sarà dunque preso da David Salvador, spagnolo classe 2003 attualmente impegnato nel CEV Moto3 con TM Factory. Finalmente tornano in pista anche Ayumu Sasaki, coinvolto nel tremendo incidente all’ultimo giro del GP di Catalunya, e Carlos Tatay, rimasto a casa per recuperare dalla frattura al tallone destro rimediata nella carambola del primo giro al Mugello.

GP STIRIA 2021: GLI ORARI DEL WEEKEND

L’intero fine settimana verrà trasmesso in diretta sull’app DAZN, sul canale 208 Sky Sport MotoGP ed in differita su TV8. Ecco gli orari del decimo weekend di gara del Motomondiale 2021:

– Venerdì 6 agosto 2021 [DAZN-SKY]

09:00 | Moto3 – Prove Libere 1

09:55 | MotoGP – Prove Libere 1

10:55 | Moto2 – Prove Libere 1

13:15 | Moto3 – Prove Libere 2

14:10 | MotoGP – Prove Libere 2

15:10 | Moto2 – Prove Libere 2

– Sabato 7 agosto 2021 [DAZN-SKY]

09:00 | Moto3 – Prove Libere 3

09:55 | MotoGP – Prove Libere 3

10:55 | Moto2 – Prove Libere 3

12:35 | Moto3 – Qualifiche

13:30 | MotoGP – Prove Libere 4

14:10 | MotoGP – Qualifiche

15:10 | Moto2 – Qualifiche

– Domenica 8 agosto 2021 [DAZN-SKY]

08:40 | Moto3 – Warm Up

09:10 | Moto2 – Warm Up

09:40 | MotoGP – Warm Up

11:20 | Moto3 – Gara [23 giri]

13:00 | Moto2 – Gara [25 giri]

14:30 | MotoGP – Gara [Diretta LiveGP – 28 giri]

DIFFERITA TV8

Sabato 7 agosto 2021

15:30 | Sintesi Qualifiche

Domenica 8 agosto 2021

16:30 | Moto3 – Gara

17:45 | Moto2 – Gara

19:30 | MotoGP – Gara

Matteo Pittaccio