MotoGP | Cal Crutchlow sostituisce Franco Morbidelli nei prossimi tre GP

A circa una settimana dalla ripartenza della MotoGP, Yamaha Petronas SRT ha confermato che Cal Crutchlow prenderà il posto di Franco Morbidelli. L’italiano sta ancora recuperando dall’intervento chirurgico a cui ha deciso di sottoporsi con lo scopo di risolvere una volta per tutte i problemi al ginocchio sinistro. Per Crutchlow si tratta di un ritorno in pista dopo il ritiro da pilota a tempo pieno annunciato alla fine del 2020, anno dopo il quale ha deciso di firmare il contratto da collaudatore con Yamaha.

Il britannico ha corso ben 169 Gran Premi nel Motomondiale e si appresta ad aggiornare le statistiche legandosi alla squadra gestita da Razlan Razali, caposquadra di SRT. Come da titolo tre sono le gare a cui Crutchlow parteciperà salvo sorprese: le due al Red Bull Ring ed il GP di casa a Silverstone. Si tratta sicuramente di una sfida nuova che, tuttavia, si lega a filo stretto con i primi passi iridati di Cal tra WSBK e MotoGP. Il 35enne di Coventry ha infatti vinto il mondiale SSP nel 2009 in sella alla R6 per poi passare nel 2010 alla WSBK. Nella stessa categoria ha ottenuto 3 vittorie e 10 podi che gli sono valsi il 5° posto nella generale. Passato nel 2011 in MotoGP ha corso per tre anni con la M1 Tech3 trovando il giusto equilibrio nella stagione 2013 (5°) caratterizzata da tanta sostanza e soprattutto arricchita da quattro podi.

CAL CRUTCHLOW: “FRANCO HA GUIDATO IN MODO FANTASTICO, BELLO TORNARE A CORRERE”

“È bello tornare a correre con Yamaha quest’anno dato che il collaudatore ufficiale deve poter riempire una casella quando è necessario per il bene di tutte le parti. Non vedo l’ora di gareggiare per il Petronas Yamaha SRT nei prossimi tre Gran Premi. Ovviamente non si tratta dell’occasione migliore in cui ciò possa avvenire e auguro a Franco di riprendersi al meglio, spero possa tornare alla grande dopo l’intervento al ginocchio. Sono sicuro che sarà così dato che negli ultimi due anni ha guidato in modo fantastico”.

RAZLAN RAZALI: “CAL PRONTO PER QUESTA SFIDA, AIUTERÀ YAMAHA NELLO SVILUPPO”

“Dopo aver preso in considerazione tutte le opzioni abbiamo deciso insieme a Yamaha di chiedere a Cal Crutchlow di sostituire Franco, ancora impegnato nel percorso di recupero dopo l’intervento. Cal è un pilota fidato ed esperto e attualmente è collaudatore Yamaha. Come team indipendente in questo modo possiamo dare un grande aiuto a Yamaha. Cal potrà percorrere tanti chilometri sulla nostra M1 e questo dovrebbe aiutarlo anche nel suo lavoro di test e di sviluppo per Yamaha. Cal prenderà il posto di Franco per le prossime tre gare e non abbiamo obiettivi specifici per lui in termini di risultati. Faremo tutto il possibile per aiutarlo e farlo sentire a suo agio nel team. Conosce già delle figure chiave della nostra squadra e questo aiuta. Sono sicuro del fatto che sia pronto per questa sfida”.

STOP DI TRE GARE PER MORBIDELLI, RITORNO PREVISTO AD ARAGON

Per quanto riguarda Franco Morbidelli purtroppo il 2021 si sta trasformando in un incubo dal quale risulta necessario svegliarsi in fretta. La moto non proprio evoluta ed i problemi fisici hanno costretto Franco a correre un campionato in difesa. Una situazione tutt’altro che ideale soprattutto se confrontata con l’eccellente 2020. Teoricamente il 26enne nato a Roma dovrebbe tornare in pista ad Aragon il 10-12 settembre per poi presentarsi al meglio della forma fisica nel round di Misano.

Matteo Pittaccio

Leggi anche: MOTO2 | NICOLÒ BULEGA IN ESCLUSIVA: “NON MOLLO, IL TEMPO MI DARÀ RAGIONE”