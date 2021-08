Nella conferenza stampa delle 16:15 al Red Bull Ring Valentino Rossi ha annunciato il ritiro dalla sua carriera in MotoGP. Per il pilota di Tavullia è l’ultima stagione nel Motomondiale, poi passerà alle quattro ruote. Termina oggi la più lunga era del Motomondiale

“MI RITIRO”

Valentino Rossi chiude la sua carriera con una conferenza stampa al Red Bull Ring, annunciando il ritiro dalla MotoGP. Per i tifosi è un colpo duro ma atteso, con lo stesso Dottore che si è detto insoddisfatto dalle prestazioni avute durante questa stagione. Per Rossi adesso resta ancora metà stagione da correre, poi il pilota di Tavullia ha annunciato che passerà al mondo delle quattro ruote.

CI HO PENSATO MOLTO

“Non è stata una scelta facile – ha detto Valentino Rossi alla stampa – però penso che sia il momento giusto. Onestamente avrei corso altri 20 anni in MotoGP, ma visto che le prestazioni sono inferiori a quelle che avevamo previsto ho pensato che questo fosse il momento giusto. Avevo anche un’offerta dal mio stesso team per correre (ride, ndr), ma onestamente penso che questa sia la scelta giusta. Adesso passerò alle quattro ruote: correre con le auto mi piace tanto, appena di meno che con le moto, quindi mi dedicherò a quello. Non penso di smettere di correre, sono nato pilota e continuerò ad esserlo per il resto della vita. Voglio ringraziare i tifosi per il supporto, sono contento di averli fatti divertire in questi anni. Ora pensiamo al resto della stagione.”

UNA CARRIERA INEGUAGLIABILE

Valentino Rossi lascia la MotoGP con un palmares ineguagliato nell’era moderna della MotoGP. Unico meglio di lui Giacomo Agostini, che però correva più categorie contemporaneamente. Per Valentino il palmares vede 423 gare disputate nel Motomondiale, con 115 vittorie e 235 podi. Nove sono i suoi titoli, 1 in 125 (Aprilia), 1 in 250 (Aprilia), 1 in 500 (Honda) e 6 in MotoGP (Yamaha). Il Dottore ha collezionato dal 1996 ad oggi 6330 punti in classifica, 65 pole position e 96 giri veloci. Ciao Vale, grazie di tutto!

Alex Dibisceglia