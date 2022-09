Dopo un primo colpo di Fabio Quartararo nella FP1 di MotoGP, Enea Bastianini ha risposto con il tempo più veloce alla fine della FP2 al Misano World Circuit. Una prestazione che lascia intravedere come, ancora una volta, sia le Ducati siano imbattibili nel time attack, ma anche come Enea stia mostrando chiari segni di ripresa.

UN PASSO AVANTI

Diverse modifiche nella Ducati di Enea hanno migliorato il feeling in frenata ed il riminese ha chiuso il venerdì di prove libere con il tempo più veloce: 1:31.517. Davanti anche alle Ducati ufficiali di Pecco Bagnaia e Jack Miller, secondo e terzo rispettivamente. Un risultato che dal punto di vista psicologico offre rinnovate speranze.

“Sono contento perché essere a venerdì ed essere già davanti è molto importante. Questo significa che stiamo migliorando in questa fase che inizialmente sembrava critica. Sono stato veloce e questo è fondamentale”, dichiara Bastianini ai microfoni Sky dopo la FP2.

Domani in qualifica, Enea Bastianini dovrà farsi valere non solo davanti alle Ducati e alla Yamaha di Fabio Quartararo ma anche di fronte alle Aprilia di Espargaró e Viñales, che hanno performato molto bene durante le libere.

PRIMI SEGNI DI COLLABORAZIONE CON PECCO

Enea Bastianini è arrivato al Misano World Circuit con la conferma che l’anno prossimo vestirà rosso insieme a Pecco Bagnaia in Ducati ufficiale. Oggi durante la FP2, abbiamo intravisto una prima collaborazione tra i futuri compagni di squadra.

“Ci siamo aiutati con Pecco, anzi credo che oggi lui abbia aiutato di più me. Nel giro in cui andavo veloce ho preso bandiera gialla e quando ho rallentato, Pecco mi ha sorpassato quindi mi sono messo subito dietro. Ovviamente avere un riferimento davanti aiuta sempre a fare il tempo”, dichiara Bastianini a Sky Sport dopo la FP2.

UN NUOVO ENEA DOPO LA PAUSA ESTIVA

Enea Bastianini è tornato dalla pausa estiva offrendo diversi segni di miglioramento. A Silverstone ha chiuso quarto, mentre in Austria scattava dalla pole position ma la rottura del cerchio anteriore l’ha obbligato a ritirarsi dalla gara. Il potenziale c’è ed Enea ha già dato un’anteprima del suo potenziale nella FP2 al Misano World Circuit.

“Avevo perso fiducia, mi sono stancato troppo e forse avevo troppe aspettative. Per cui ho cercato di partire da zero in questa seconda metà di stagione, di concentrarmi sulla guida e divertirmi che è la cosa fondamentale in questo sport. Penso che da qua in avanti tutto andrà meglio”, dichiara Bastianini.

Victoria Ortega Cabrera