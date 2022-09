MotoGP | GP San Marino: anteprima e orari della festa di Misano

Il paddock della MotoGP raggiunge Misano per il GP di San Marino e della Riviera di Rimini, quattordicesimo atto della stagione 2022. Nel circuito intitolato a Marco Simoncelli andrà in scena un vero e proprio spettacolo al cui centro vi saranno i Gran Premi delle quattro classi, ancora tutte decisamente aperte. Andiamo a scoprire le informazioni principali e gli orari del round di Misano, da seguire in diretta con la radiocronaca di qualifiche e gare targata LiveGP.it

MOTOGP | QUARTARARO IN DIFESA FUORI CASA, APRILIA E DUCATI ALL’ATTACCO

Detto ciò, la protagonista indiscussa sarà la classe Regina, pronta a offrire spettacolo nelle sedici curve del circuito Marco Simoncelli. I riflettori saranno puntati su Ducati e Aprilia, costruttori che in territorio italiano proveranno a mettere la propria firma sull’albo d’oro e, al tempo stesso, chiudere il gap di punti rispetto a Fabio Quartararo.

Il francese di casa Yamaha giocherà fuori casa e senza supporto dai compagni di squadra. L’unico appiglio su cui Quartararo può contare si ritrova nella fredda statistica: dal 2007, infatti, a Misano Yamaha ha primeggiato otto volte, l’ultima delle quali con Maverick Viñales nel GP dell’Emilia Romagna 2020 (seconda gara dell’anno corsa a Misano). A proposito di Yamaha, il GP di San Marino sarà l’ultimo per Andrea Dovizioso, portacolori Yamaha RNF. Questo fine settimana il forlivese macinerà gli ultimi km della carriera in sella ad una MotoGP per poi appendere il casco al chiodo e chiudere un lungo ed appassionante capitolo.

A sette round dalla fine del campionato la classifica piloti vede Quartararo in vantaggio di 32 punti su Aleix Espargaró e 44 su Francesco “Pecco” Bagnaia. Quest’ultimo arriva da tre vittorie consecutive e proprio a Misano cercherà di calare il poker, tra l’altro nella pista in cui lo scorso anno ha vinto la prima la prima delle due gare corse.

LE STATISTICHE DELLA MOTOGP A MISANO

Per quanto concerne il passato i numeri mettono al primo posto Valentino Rossi, Jorge Lorenzo e Marc Márquez, vincitori tre volte del GP di San Marino. Tuttavia, Márquez salirebbe al comando della classifica se contassimo anche il trionfo ottenuto nel GP dell’Emilia Romagna 2021. Come anticipato, Yamaha vanta sette successi sotto la denominazione di GP di San Marino, che passano ad otto considerando il già citato sigillo di Viñales nel GP Emilia Romagna 2020. Grazie alle vittorie di Daniel Pedrosa e Marc Márquez Honda HRC ha siglato sei successi assoluti mentre Ducati ha vinto nel 2007 con Casey Stoner, nel 2018 con Dovizioso e nel 2021 con Bagnaia.

MOTO2 | A MISANO OGURA VS FERNANDEZ, VIETTI COSTRETTO A VINCERE

La vittoria di Ogura in Austria ha permesso al giapponese del Team Asia di salire al comando della classifica con un totale di 183 punti. Ogura ha messo le proprie ruote di fronte a quelle di Augusto Fernandez, che rimane comunque incollato alla giovane promessa targata Honda. I due sono divisi da un solo punto e a Misano si giocano la leadership del mondiale Moto2. Diversa, invece, la posizione di Vietti, obbligato a vincere per mettere una toppa alla caduta del GP d’Austria. Il torinese si presenta a Misano con un ritardo di 27 punti, recuperabili solo a patto di non commettere più errori.

I NUMERI DELLA MOTO2 A MISANO

MOTO3 | GARCIA ANCORA IN TESTA, GUEVARA PRONTO AL SORPASSO?

Con un Foggia altalenante ed un Sasaki veloce ma spesso sfortunato il Team Aspar approccia Misano forte dell’ampio margine nella classifica piloti. Tuttavia, la squadra spagnola non può rilassarsi perché il clima all’interno della squadra è ancora bollente: Garcia sta resistendo al comando del mondiale mentre Guevara lo segue a soli 5 punti. Il sorpasso sembrava scontato fino a poche gare fa, ma tra Silverstone ed il Red Bull Ring sembra che i valori si siano congelati. Chi non può indugiare è Dennis Foggia, opaco in Austria e distaccato di 49 lunghezze dalla vetta. L’italiano, insidiato da Sasaki dopo l’incredibile vittoria del giapponese al Red Bull Ring, ha vinto entrambe le gare corse a Misano nel 2021 e proprio da questo dato dovrà iniziare il prossimo weekend con il piede giusto.

LA STORIA DELLA MOTO3 NEL CIRCUITO MARCO SIMONCELLI

IL MARCO SIMONCELLI WORLD CIRCUIT

Inaugurazione Layout attuale: 2007

Distanza di gara Moto3: 23 Giri (97,2 km)

Distanza di gara Moto2: 25 Giri (105,7 km)

Distanza di gara MotoGP: 27 (114,1 km)

Lunghezza: 4,226 metri

Curve: 16 (10 Destra – 6 Sinistra)

Rettilineo più lungo: 530 metri (collega le curve 10 e 11)

GLI ORARI ED IL PROGRAMMA DEL GP DI SAN MARINO

Il weekend di Misano sarà trasmesso in diretta su Sky Sport ed in chiaro su TV8, dove andranno in onda le qualifiche del sabato e le gare della domenica.

Venerdì 2 settembre

08:25 | MotoE – FP1

09:00 | Moto3 – FP1

09:55 | MotoGP – FP1

10:55 | Moto2 – FP1

12:35 | MotoE – FP2

13:15 | Moto3 – FP2

14:10 | MotoGP – FP2

15:10 | Moto2 – FP2

16:50 | MotoE – Qualifiche

Sabato 3 settembre

09:00 | Moto3 – FP3

09:55 | MotoGP – FP3

10:55 | Moto2 – FP3

12:35 | Moto3 – Qualifiche

13:30 | MotoGP – FP4

14:10 | MotoGP – Qualifiche

15:10 | Moto2 – Qualifiche

16:25 | MotoE – Gara 1

Domenica 4 settembre

09:00 | Moto3 – Warm Up

09:20 | Moto2 – Warm Up

09:40 | MotoGP – Warm Up

11:00 | Moto3 – Gara

12:20 | Moto2 – Gara

14:00 | MotoGP – Gara

15:30 | MotoE – Gara

Matteo Pittaccio

