Dopo il successo dell’anno scorso, con la conquista del titolo mondiale di MotoGP di Fabio Quartararo e l’ultima gara di Valentino Rossi a casa, il Misano World Circuit si prepara per accogliere gli appassionati delle due ruote in occasione del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Ecco alcune informazioni per i tifosi che raggiungeranno Misano questo fine settimana, compresi gli eventi organizzati, così da non perdere nulla.

COME ARRIVARE E DOVE PARCHEGGIARE?

Il Misano World Circuit, intitolato alla memoria di Marco Simoncelli, si trova nel comune di Misano Adriatico nella frazione di Santa Monica. Gode di una posizione privilegiata ed è facilmente raggiungibile con qualsiasi mezzo di trasporto: auto, moto e treno (le stazioni più vicine sono quelle di Misano Adriatico e di Cattolica).

Il circuito ha messo ha disposizione degli spettatori una piantina con i vari percorsi (percorso verde, giallo, rosso e pedonale) da seguire per arrivare in circuito in base al biglietto acquistato. Sarà inoltre possibile parcheggiare gratuitamente nei pressi del circuito. Di seguito la mappa con tutti i dettagli:

EVENTI DURANTE LA SETTIMANA

Il programma degli eventi che accompagna il Gran Premio è molto ricco tra mostre, spettacoli ed iniziative che permetteranno agli appassionati di respirare l’aria di motorsport nella Rider’s Land.

L’evento più atteso si terrà il mercoledì 31 agosto dalle 18:30 al Centro Sportivo di Montecchio, a due passi dal centro storico di San Marino. I piloti della MotoGP, tra cui Luca Marini, Enea Bastianini, Fabio Quartararo, Pecco Bagnaia e Maverick Viñales, e quelli della Moto2, Moto3 e MotoE si sfideranno in una partita di calcio. Un evento che ha già avuto dei divertenti precedenti come la partita del 2013 al Camp Nou di Barcellona. In quell’occasione sono scesi in campo Cal Crutchlow, Randy de Puniet, Andrea Dovizioso, i fratelli Pol e Aleix Espargaró e persino Marc Márquez. L’ingresso è gratuito e sarà un’occasione unica per vedere i piloti del Motomondiale dimostrare le loro abilità fuori dalla pista.

Dal 28 agosto al 5 settembre il The Box Riccione ospiterà la mostra “Racing Woo-Doo” a cura di Aldo Drudi, il designer di fiducia di Valentino Rossi e che quest’anno, ha anche realizzato il vibrante poster ufficiale del Gran Premio di San Marino. È a ingresso libero e sarà visitabile tutti i giorni dalle 9:00 alle 21:00.

MOSTRE ED ESIBIZIONI

Un’altra mostra in programma è quella di “Le radici della Rider’s land” che racconta la storia delle minimoto. La mostra, a ingresso libero, si tiene nel Castel Sismondo (Rimini) fino al 5 settembre.

Giovedì 1 settembre ci sarà una passerella con le moto Honda del Team LCR di Lucio Cecchinello a Bellaria-Igea Marina in Viale Pinzon.

Appuntamento da non perdere per gli appassionati dell’adrenalina, venerdì 2 e sabato 3 settembre dalle 17:00 alle 23:00 all’Arena 58 (Misano) esibizioni di trial e freestyle. Venerdì dalle 23:00 sul lungomare di Rimini, la Red Bull Free Style Show, uno show di motocross freestyle con le acrobazie dei piloti che stupiranno il pubblico.

Sabato 3 settembre a Cattolica, sfilata di minimoto dalle 17:00 alle 19:00 presso Via Curiel. A Misano, si terrà un’esposizione di moto in Piazza della Repubblica e Via della Repubblica.

A chiudere la ricca programmazione ci sarà l’evento Red Bull di chiusura del Motomondiale domenica 4 settembre dalle ore 18:00 presso Peter Pan (Misano). Per altre iniziative ed informazioni, potete consultare qui il programma completo.

VISITE ALTERNATIVE

Se ancora avete tempo per altri pit stop, vi suggeriamo di visitare Tavullia, luogo culto dei tifosi di Valentino Rossi a soli 20 minuti in macchina dal Misano World Circuit. Molto vicino, nascosto tra le verdi colline emerge anche il famoso Ranch di Valentino Rossi.

Visita quasi obbligata al museo dedicato a Marco Simoncelli: “La storia del Sic”. Si trova nel comune di Coriano a 15 minuti in macchina dal Misano World Circuit. Dal 2 al 5 settembre, in concomitanza con il GP, gli orari si sono leggermente ampliati; dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 19:30.

Il weekend del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini si preannuncia ricco di spettacolo. Restate sintonizzati su LiveGP per tutti gli aggiornamenti sulle libere, qualifiche e gare. Per ulteriori informazioni sul Gran Premio, potete controllare il sito ufficiale del Misano World Circuit.

Victoria Ortega Cabrera