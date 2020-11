La mattinata ha avuto poco senso per tutti, con la pioggia che ha disturbato i tempi sul giro dei piloti della MotoGP in queste FP del GP di Europa 2020, ma Miller si è dimostrato veloce sia sul bagnato che sull’umido. Le FP2 hanno premiato l’australiano con la prima posizione di entrambe le sessioni, seguito dall’Aprilia di Aleix Espargarò e da Franco Morbidelli con la Yamaha. Viñales partirà dai box per l’ultilizzo del sesto motore.

UNA MATTINATA BAGNATISSIMA

Con il tempo atmosferico e Jack Miller a farla da padrone nelle FP del GP di Europa della MotoGP 2020, la mattinata del venerdì è stata intesa come una simulazione di quella che sarà probabilmente la gara di domenica. Come al solito, in queste condizioni sono in pochi a poter competere con l’australiano, che sul bagnato ha domiato la classifica dei tempi. Chiaramente ai fini cronometrici non c’è stata alcuna utilità delle FP1, visto che la seconda sessione si è conclusa con riferimenti molto più bassi.

IL POMERIGGIO SULL’UMIDO

Nelle FP2 è ancora Jack Miller l’uomo da battere. Il suo 1’32”528 ha lasciato di stucco tutti quanti, tranne un Aleix Espargarò che con l’Aprilia apre uno spiraglio di luce su una stagione decisamente poco soddisfacente. Meno di un decimo il distacco tra lo spagnolo ed il pilota Pramac, e fa altrettanto bene Franco Morbidelli con la Yamaha Petronas, conquistando il terzo tempo e l’accesso diretto alle Q2. Nella classifica dei 10 ammessi alle seconde qualifiche abbiamo Nakagami, Pol Espargarò, Alex Rins, Brad Binder, Andrea Dovizioso, Fabio Quartararo e Joan Mir.

UN GRANDE GERLOFF, VIÑALES DALLA PITLANE DOMENICA

In Yamaha, dopo la debacle sui motori fallati, non sembra si trovi pace. Per un Garrett Gerloff preso dalla SBK e subito spettacolare alla guida, nel box ufficiale sono stati costretti ad omologare il sesto motore per Maverick Viñales. Come penalizzazione prevista dal regolamento, lo spagnolo partirà dalla pitlane in gara la domenica, con buona pace delle speranze per il titolo. Ad aggiungersi a questo, ancora non è chiara la posizione di Valentino Rossi per la gara e le qualifiche. Seguiranno aggiornamenti.

Alex Dibisceglia