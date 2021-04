Nelle FP2 della MotoGP, valevoli per il GP di Doha 2021, è stato Jack Miller a stupire tutto il paddock, con un tempo di 1’53.145 che stacca il compagno di squadra Francesco Bagnaia di ben 3 decimi. Terza Ducati a seguire quella di Johann Zarco, davanti a Quartararo e Jorge Martin. Possibile recupero dei due motori per Franco Morbidelli

VIVA MILLER!

È Jack Miller l’uomo del venerdì e delle FP2 del GP di Doha 2021 nella classe MotoGP. L’australiano ha concluso un giro veramente incredibile al termine delle libere, portando la sua Ducati Desmosedici in cima alla lista dei tempi con uno straordinario 1’53.145. Tre sono i decimi che lo separano dal compagno di squadra Francesco Bagnaia, che precede a sua volta di mezzo decimo la Ducati Pramac di Johann Zarco. Podio virtuale del venerdì quindi totalmente comandato dalla casa di Borgo Panigale, che sembra aver sistemato parte del problema avuto domenica scorsa.

VIÑALES PER UN SOFFIO

La migliore delle Yamaha è quella di Fabio Quartararo, quarto davanti alla seconda Ducati Pramac di Jorge Martin e alla sorprendente Aprilia di Aleix Espargaro (al top nelle FP1), al comando fino a 5 minuti dalla fine. Settimo Franco Morbidelli, davanti a Rins e Viñales che ha dovuto sudare per entrare di diritto nelle Q2 ma con poco vantaggio. Chiude la Top10 Stefan Bradl; fuori Oliveira, Petrucci, Mir e Rossi. Nakagami (15°) ed Alex Marquez (16°) entrambi a terra a termine del turno, chiudono Pol Espargaro, Binder, Bastianini, Marini, Savadori e Lecuona.

ZONA ARANCIONE PETRONAS

Dal box Yamaha Petronas trapelano le prime notizie per quanto riguarda i due motori andati in fumo nelle FP1 del pomeriggio italiano. A quanto sembra, il problema sopraggiunto ai blocchi (ovviamente non specificato) potrebbe non essere eccessivamente grave, quindi arrivano speranze fresche. Possibile quindi il rientro di almeno uno dei due motori nelle disponibilità di Franco Morbidelli, anche se adesso il motore andrà al reparto corse per ulteriori controlli. Per ora solo un motore sostituito, quindi “Morbido” per ora ha solo una moto funzionante a disposizione.

MOTOGP DOHA GP 2021, FP2 CLASSIFICATION

Leggi anche: WSBK | TEST BARCELLONA, DAY 2: REA E KAWASAKI COMANDANO SU REDDING E GERLOFF

Alex Dibisceglia