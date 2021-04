La MotoGP è tornata in pista sul circuito di Losail per il secondo GP della stagione, e nelle prime prove libere Aleix Espargaro si è confermato il più veloce. Il pilota Aprilia dopo degli ottimi test, ha chiuso il primo GP stagionale in settima posizione a meno di sei secondi dalla vittoria. Dietro lo spagnolo di Aprilia troviamo di pochi millesimi Alex Rins e Maverick Vinales. Molto veloce anche il rookie Jorge Martin quarto miglior Ducati, con Pecco Bagnaia e Jack Miller invece lontani.

APRILIA AL TOP

La MotoGP non si ferma e scende di nuovi in pista sul circuito di Losail, dove nelle FP1 a comandare è la Aprilia di Aleix Espargaro. Il pilota catalano si dimostra in gran forma con la nuova Aprilia RS-GP 2021, già velocissimo nei test e nelle qualifiche di una settimana fa. Aleix la scorsa domenica ha raccolto solo la settima posizione, ma il distacco da Maverick Vinales vincitore del GP è stato il distacco inferiore da quando Aprilia è rientrata in MotoGP.

Seconda posizione per soli sessanta millesimi per la Suzuki di Alex Rins. Lo spagnolo deve assolutamente riscattarsi dopo la gara di domenica, dove è stato ancora una volta battuto abbastanza facilmente dal compagno, campione del Mondo in carica Joan Mir. Completa il simbolico podio delle FP1 il vincitore del GP di domenica Maverick Vinales, ancora una volta velocissimo.

Quarta posizione per il sorprendente Jorge Martin, che è stato protagonista nelle fasi iniziali della gara di domenica con la sua Ducati Pramac. Quinta posizione per Franco Morbidelli che vuole assolutamente riscattare la brutta gara di domenica. Sesta posizione per Danilo Petrucci, finalmente nelle posizioni che contano con la KTM RC16 del team Tech3 Racing. Per Danilo un debutto non facile con le KTM che si sono rivelate tutte più in difficoltà del previsto. Settimo Fabio Quartararo con la seconda Yamaha M1 ufficiale, lontano mezzo secondo dalla Aprilia di Aleix Espargaro. Ottava posizione per Joan Mir davanti a Stefan Bradl e Takaaki Nakagami a chiudere la top10.

ITALIA LONTANA

Non sorride sicuramente Ducati con Jack Miller diciottesimo e Francesco Bagnaia addirittura ventesimo davanti a Lorenzo Savadori ed a Johann Zarco, ultimo dopo il podio conquistato cinque giorni fa. Lontano anche Valentino Rossi, diciassettesimo ed oltre un secondo dalla vetta. Fuori dalla top ten anche Luca Marini undicesimo ed Enea Bastianini quattordicesimo. Tutti loro avranno sicuramente modo di migliorarsi nel corso delle FP2 che si svolgeranno con il clima più fresco della notte qatariota.

Mathias Cantarini