Terzo turno di libere in archivio per la MotoGP sul circuito austriaco del RedBull Ring, il più veloce di tutti è stato Johann Zarco che nel finale si è messo davanti a Fabio Quartararo. La squadriglia francese comanda così la classifica delle combinate davanti alle Ducati di Jack Miller, Jorge Martin, Francesco Bagnaia e Enea Bastianini. Come ieri quindi sono ben cinque le Ducati nelle prime sei posizioni con il solo Fabio Quartararo a limitare lo strapotere bolognese. Nona piazza per Maverick Vinales mentre è fuori dalla top10 Aleix Espargaro che dovrà dunque passare per il Q1 nel pomeriggio.

DUCATI OK MA FABIO C’E’

Le FP3 MotoGP in Austria sono iniziate con l’incognita meteo, le scure nuvole sopra il RedBull Ring non hanno però scaricato acqua sul tracciato permettendo ai team di lavorare per tutto il turno. Dopo le consuete prove di passo che hanno evidenziato un Jack Miller molto a posto con la gomma posteriore media ed un Fabio Quartararo sempre li sul passo si è passati ai time attack. Dopo che Fabio Quartararo si è messo al comando con il tempo di 1’29″117 che sembrava irraggiungibile per tutti è arrivato il suo connazionale Johann Zarco a togliergli il primo tempo. Il pilota Pramac Racing ha fermato il cronometro in 1’28″964, unico a scendere sotto il muro del 29″ nell’ultimo passaggio disponibile dopo aver chiuso al comando anche le FP2. Terza piazza per Jack Miller con la Ducati ufficiale come detto autore di un ottimo passo con gomma media.

Quarta posizione per Jorge Martin che cerca di convincere i vertici Ducati ad affidargli la sella accanto a quella di Francesco Bagnaia, quinto, lontano quattro decimi dal miglior tempo di Zarco. Per Pecco ancora lavoro da fare anche sul passo gara con circa un decimo al giro da togliere per poter lottare per la vittoria. Chiude il filotto di Ducati Enea Bastianini, che con Martin si gioca la sella accanto a quella di Pecco. Settima piazza per Alex Rins con la prima delle due Suzuki, tornate in top10 dopo il passo falso delle FP2. Ottavo Brad Binder con l’unica KTM che accederà direttamente al Q2, nono Maverick Vinales con l’Aprilia ufficiale che si mette alle spalle Joan Mir, ultimo dei qualificati.

ALEIX, CADUTO, FUORI PER DUE MILLESIMI

Resta escluso per soli due millesimi Aleix Espargaro, scivolato a quindici minuti dal termine nella nuova variante e che una volta tornato in pista non è andato meglio del 1’29″540. Out anche Takaaki Nakagami che nel finale di turno era stato anche in terza posizione. Costretti a passare per il Q1 anche le Ducati di Fabio Di Giannantonio e le due “giallonere” del team Mooney VR46 con Bezzecchi tredicesimo e Marini quindicesimo. Sempre lontano Franco Morbidelli, diciassettesimo a quasi otto decimi dalle prime posizioni.

Mathias Cantarini