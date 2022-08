Le FP2 del GP di Austria della MotoGP hanno visto negli ultimi minuti alcune gocce cadere sul circuito, cosa che però non ha spaventato Johann Zarco che chiude in testa. Seconda piazza per Miller seguito da Martin, quarto Fabio Quartararo

GIRI PAZZI PER TUTTI

Se i primi 40 minuti delle FP2 del GP di Austria della MotoGP sono stati relativamente tranquilli, Johann Zarco ha avuto il suo bel da fare per spuntarla nei 10 minuti finali sulla concorrenza. Il francese non solo ha dovuto competere con quel parterre complesso che è la top class del Motomondiale, ma anche con il maltempo. Fortunatamente le poche gocce cadute sul circuito del Redbull Ring non hanno limitato i piloti, con la punta Pramac Racing che stampa un ottimo 1’29”837. Tempo nettamente più lento rispetto al 2021 a causa dell’aggiunzione della variante nel primo settore.

QUANTE DUCATI IN TOP10

Seconda piazza per Jack Miller, solo 24 millesimi più lento di Zarco. Il pilota ufficiale Ducati Lenovo è seguito dalla seconda delle Pramac, quella condotta da Jorge Martin, di un soffio (5 millesimi) in ritardo sull’australiano. Fabio Quartararo riesce a limitare i danni piazzandosi in quarta posizione con altri 11 millesimi di distacco, solo quindi 40 millesimi dalla vetta. Segue poi il poker di Borgo Panigale condotto da Pecco Bagnaia e composto da Marini, Bezzecchi e Bastianini. Per Enea si prospettava una posizione nettamente migliore, salvo poi eccedere i limiti della pista e trovarsi con il tempo cancellato.

A crazy end to FP2! 😅@JohannZarco1 leads a top 10 covered by less than 3 tenths and the top 19 are covered by 8 tenths! 🤯#AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/RO0Q4RupEb — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 19, 2022

APRILIA IN RITARDO

Nono crono per Maverick Viñales, che in realtà è solo due decimi e mezzo più lento di Zarco. Lo spagnolo si è dimostrato rapido ma non a sufficienza per poter impensierire il plotone Ducati, esattamente come il compagno di squadra Aleix Espargaro, che termina undicesimo. In mezzo ed in chiusura di Top10 si mette Brad Binder, che difende l’orgoglio ed i colori di casa di KTM andando diretto in Q2. Peccato anche per le Suzuki, che prima del time attack avevano dimostrato buona competitività ponendosi in seconda e terza piazza. Ora Rins ha concluso in 13 posizione, mentre Mir è solo quindicesimo. Migliore delle Honda quella di Takaaki Nakagami, dodicesimo tempo per il giapponese a +0.474 dal capolista. Appuntamento domani alle ore 09:55 italiane per le FP3.

That's the end of @_moliveira88's day! 🛑 He'll need to hope FP3 is dry in the morning! 🤞#AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/8yeOXpz4rz — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 19, 2022

MOTOGP 2022 AUSTRIA GP, FP2 CLASSIFICATION

Alex Dibisceglia

