È Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP) il leader del venerdì del Grande Prémio Brembo do Algarve. Il francese, fresco di titolo mondiale, si impone subito in entrambe le sessioni di libere programmate. Dietro di lui le Ducati ufficiali di Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) e Jack Miller (Ducati Lenovo Team).

Se il titolo piloti, come ben sappiamo è stato già assegnato a Fabio Quartararo a Misano, il titolo costruttori è invece ancora aperto a due manche dalla fine della stagione. A contenderselo sono proprio Ducati e Yamaha, ancora una volta rivali in un trofeo da assegnare.

Bagnaia e Miller inseguono, in ballo il titolo costruttori

Se stamani Bagnaia si è fatto sfilare il ruolo da leader della sessione da Fabio Quartararo per soli 45 millesimi all’ultimo giro, nel pomeriggio delle FP2 la situazione non cambia ma il divario aumenta di circa un decimo di secondo. Ad ogni modo, nonostante il titolo assegnato, la lotta tra il francese di casa Yamaha e l’italiano della squadra di Borgo Panicale è più accesa che mai. In ballo hanno anche un altro titolo da assegnare, quello costruttori, e con le due Ducati ufficiali alle calcagna, Yamaha dovrà impegnarsi parecchio per portare a casa anche questo trofeo. Infatti, la prima Yamaha dopo quella di Fabio Quartararo è quella di Franco Morbidelli (Monster Energy Yamaha MotoGP) solamente 12esimo.

Bagnaia dovrà sostenere anche un’altra lotta: quella per il secondo posto che dovrà contendersi con il campione del mondo 2020 Joan Mir. Tra loro ci sono 27 punti di distanza con l’italiano a 202 punti dietro a Fabio Quartararo.

Grande assente Marc Marquez

Il vincitore degli ultimi due round è assente dal Grande Prémio Brembo do Algarve a causa di una caduta riportata durante una sessione di allenamento che gli avrebbe provocato una leggera commozione celebrale. Il pilota Repsol, solitamente conosciuto come un pilota estremamente audace, questa volta ha deciso di non rischiare e di saltare l’appuntamento del Portogallo, proprio adesso che era tornato costante tra le prime file e alla vittoria. Il grande dubbio che attanaglia il paddock è che si sia compromesso anche il braccio infortunato costringendolo a saltare automaticamente anche l’ultima a Valencia. Sarà davvero così?! Non ci resta che aspettare e vedere se scenderà in pista in Spagna.

15 piloti in un secondo

Sono ben quattordici i piloti racchiusi in un secondo a Portimão nella classifica combinata delle libere del venerdì dietro al leader Fabio Quartararo. Tra questi segnaliamo Luca Marini (SKY VR46 Avintia), che nella mattina portoghese aveva fatto segnare il sesto posto in FP1, e Maverick Viñales (Aprilia Racing Team Gresini) che round dopo round acquista sempre più fiducia in sella alla sua Aprilia e che stamani aveva fatto segnare addirittura l’ottavo posto a fine sessione.

Benedetta Bincoletto