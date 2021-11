MotoGP | GP Algarve 2021: info e orari di Portimão

La MotoGP si avvicina alla penultima tappa della stagione, prevista in Algarve, dopo la conquista del titolo piloti di Fabio Quartararo in quel di Misano. Ora i riflettori si puntano su Moto2 e Moto3, entrambe matematicamente aperte alla vigilia del GP dell’Algarve. Ricordiamo, inoltre, che visto il fuso orario portoghese le tre classi si alterneranno nel seguente ordine per tutto il weekend, domenica inclusa: Moto3, MotoGP, Moto2. Per l’intero programma vi rimandiamo al riepilogo degli orari a fine articolo.

Il tracciato portoghese misura 4,6 km ed è composto da 15 curve, 9 a destra e 6 a sinistra. La sua progettazione e inaugurazione risale al biennio 2007-2008 con l’architetto Riccardo Pina autore del disegno di una delle piste moderne più spettacolari al mondo. La particolarità del tracciato di portimao si ritrova nei saliscendi che culminano tra le curve 8 e 11, riconosciute globalmente Come delle vere e proprie montagne russe.

Degna di nota è la compressione in curva 9, piega veloce a sinistra dedicata perdipiù al compianto Craig Jones, pilota britannico deceduto mentre correva a Brands hatch la gara della Supersport 2008. In quella stagione Craig partecipava al mondiale ssp Con il team Parkalgar, proprietario del circuito di portimao, ecco dunque il perché della dedica in curva 9 e della successiva installazione di una statua ritraente Jones in sella alla sua CBR 600.

MOTOGP | TITOLO PILOTI A QUARTARARO, SFIDA DUCATI-YAMAHA PER IL COSTRUTTORI

Fabio Quartararo ha chiuso matematicamente i giochi della classifica piloti con il 4° posto di Misano. Ora, dunque, l’attenzione si sposta sulle classifiche costruttori e squadre, nelle quali ritroviamo Ducati e Yamaha ancora in conflitto. Nel mondiale costruttori la formazione di Borgo Panigale vanta 12 punti di vantaggio su Yamaha mentre nella graduatoria riferita alle squadre è il team Factory di Iwata a precedere Ducati per 13 lunghezze.

La notizia più rilevante riguarda comunque Marc Márquez, infortunatosi durante un allenamento di motocross svolto sabato scorso e costretto a saltare il GP dell’Algarve a causa di una leggera commozione cerebrale. Il vincitore delle ultime due gare cercherà quindi di riprendersi al 100% per presentarsi pronto a Valencia per il finale di campionato.

Nel primo GP di Portimao, corso tra il 16 ed il 18 aprile di quest’anno, la gara è stata vinta da Fabio Quartararo che, partito 1°, arrivò davanti a Francesco Bagnaia e Joan Mir, attualmente in lotta per il secondo posto nel mondiale. Lo scorso anno invece vinse l’idolo di casa Miguel Oliveira, che precedette sul traguardo Jack Miller e Franco Morbidelli.

MOTO2 | GARDNER AL PRIMO MATCH-POINT CONCRETO, FERNANDEZ DEVE VINCERE

Come scritto nel primo paragrafo, La battaglia per il titolo Moto2 è ancora aperta. Nonostante la scivolata, Raúl Fernandez è ancora in lotta per il mondiale visti i 18 punti di ritardo da Remy Gardner. Il debuttante spagnolo ha vinto il Gran Premio del Portogallo corso in aprile, cogliendo in quella occasione il primo successo in Moto2 di fronte a Aron Canet e Gardner. Lo stesso australiano però nel 2020 tagliò per primo il traguardo nell’ultima gara della stagione, famosa soprattutto per la conquista del mondiale Moto2 da parte di Enea Bastianini.

Remy Gardner ha una grande occasione tra le mani poiché per diventare campione del mondo deve guadagnare 8 punti su Raul Fernandez. Se Gardner dovesse vincere otterrebbe il titolo nel caso in cui il compagno e rivale chiudesse la gara in terza posizione. Con questo risultato Remy porterebbe il suo vantaggio su Fernandez a 27 punti, un margine sufficiente per correre il Gran Premio di Valencia con il mondiale già in tasca. Se, invece, Raul Fernandez arrivasse all’appuntamento di Valencia con 25 punti di ritardo sarebbe ancora in lotta per il maggior numero di vittorie conquistate quest’anno.

MOTO3 | FOGGIA INARRESTABILE MA ACOSTA HA GIÀ VINTO IN PORTOGALLO

Anche il mondiale Moto3 è quanto mai aperto visto il ritmo incredibilmente competitivo di Dennis Foggia, capace a Misano di infilare il sesto podio consecutivo grazie ad una spettacolare rimonta dal quattordicesimo al primo posto. Acosta, nonostante le difficoltà, si è difeso egregiamente ed ha portato a casa un terzo posto utile a limitare la perdita di punti in classifica piloti. Attualmente il distacco tra i due si attesta su 21 punti, il ché significa che Acosta possa sfruttare un match point indubbiamente importante: il rookie di casa KTM Ajo sarebbe campione se riuscisse a guadagnare almeno 5 punti su Dennis Foggia. Se, per esempio, Acosta vincesse la gara diventerebbe automaticamente campione del mondo con una gara di anticipo e al primo anno di Motomondiale.

Nelle edizioni precedenti corse a Portimao solo il team Ajo ha portato a casa la vittoria: Nel 2020 Raul Fernandez partì dalla pole position dominando la gara che permise ad Albert Arenas di diventare campione Moto3. Alle spalle di Fernandez giunse Dennis Foggia, in rimonta, seguito a ruota dal Rookie of the Year Jeremy alcoba. Nel GP del Portogallo 2021 Pedro Acosta è salito sul gradino più alto del podio dopo essere partito in dodicesima posizione. Dietro di lui proprio Dennis Foggia, pilota con il quale il diciassettenne spagnolo ha lottato fino all’ultima curva. Il podio della gara è stato completato dal poleman Andrea Migno, a lungo in testa al Gran Premio in sella alla Honda del team Snipers.

GP ALGARVE 2021: GLI ORARI DEL WEEKEND

L’intero fine settimana verrà trasmesso in diretta sull’app DAZN e sul canale 208 Sky Sport MotoGP mentre TV8 trasmetterà le gare in differita. Ecco gli orari del 17° weekend di gara del Motomondiale 2021:

– Venerdì 5 novembre 2021 [DAZN-SKY]

10:00 | Moto3 – Prove Libere 1

10:55 | MotoGP – Prove Libere 1

11:55 | Moto2 – Prove Libere 1

14:15 | Moto3 – Prove Libere 2

15:10 | MotoGP – Prove Libere 2

16:10 | Moto2 – Prove Libere 2

– Sabato 6 novembre 2021 [DAZN-SKY]

10:00 | Moto3 – Prove Libere 3

10:55 | MotoGP – Prove Libere 3

11:55 | Moto2 – Prove Libere 3

13:35 | Moto3 – Qualifiche

14:30 | MotoGP – Prove Libere 4

15:10 | MotoGP – Qualifiche

16:10 | Moto2 – Qualifiche

– Domenica 7 novembre 2021 [DAZN-SKY]

10:00 | Moto3 – Warm Up

10:30 | Moto2 – Warm Up

11:00 | MotoGP – Warm Up

12:20 | Moto3 – Gara [21 giri]

14:00 | MotoGP – Gara [Diretta LiveGP – 25 giri]15:30 | Moto2 – Gara [23 giri]

