Brutta caduta sabato scorso per Marc Marquez mentre si allenava per il penultimo Gran Premio della stagione a Portimao. Recatosi immediatamente all’ospedale gli è stata diagnosticata una commozione celebrale che quindi lo costringerà ad alzare bandiera bianca per la prossima gara della MotoGP 2021.

MARC CHE SFORTUNA!

L’ennesima sfortuna in un biennio pazzesco per il “Cabroncito” che stava recuperando con ottimi risultati la funzionalità della spalla destra rotta nel 2020 a Jerez. Ottimi risultati quali vittorie ad Austin e Misano 2, tracciato in cui non era minimamente favorito. Il campione spagnolo della Honda si augurava di vivere un finale di stagione in crescendo, ed invece arriva una ulteriore mazzata al suo morale ed al suo fisico.

UN BIENNIO DURISSIMO

Dopo qualche giorno dalla prima visita e conseguente riposo Marc è ritornato nell’ospedale per una visita ulteriore, che però non ha dato gli esiti sperati. Per precauzione si è deciso che fosse meglio restare a riposo per questa gara, considerando anche che il campionato per il #93 non aveva più nulla da dire.

Non c’è tranquillità quindi per l’otto volte campione del Mondo, dopo l’infortunio gravissimo rimediato a Jerez nel luglio 2020. Da quel giorno è stato operato ben tre volte per sistemare l’omero, operazioni che si auspicavano potessero aiutarlo a tornare al 100%, cosa che però purtroppo non è ancora avvenuta.

Tra l’altro il suo rientro dopo l’infortunio dell’anno scorso è avvenuto proprio sul tracciato di Portimao ad Aprile dopo una lunghissima assenza. Arriva quindi l’ennesimo fulmine in un cielo mai sereno per il team Repsol Honda e per Marc Marquez. La speranza dei vertici nipponici e dello stesso Marc è quella di rientrare a Valencia per l’ultimo GP dell’anno. Chiaramente le priorità rimangono quelle dei test di Novembre a Jerez De La Frontera in cui dovrà testare la RC213V 2022.

Giacomo Da Rold