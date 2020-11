Dopo un 2020 così è lecito prepararsi a dovere per l’anno seguente. I disordini creati dalla pandemia hanno cambiato molti valori in pista e l’assenza di Marc Marquez ha scatenato in MotoGP una lotta incredibile per il Mondiale.

SGUARDO AL 2021

Il Motomondiale, così come altre realtà, ha dovuto affrontare una vera e propria emergenza sanitaria ed economica con un completo riassetto del campionato. Carmelo Ezpeleta ha voluto portare a termine la stagione e nel contempo ha cominciato a pensare a come strutturare il 2021. I rinvii a causa Covid-19 sono stati tanti, troppi e il CEO spagnolo vorrebbe evitare di sfoltire ulteriormente il campionato.

Per questo Ezpeleta ha parlato di alternative per la prossima stagione e queste potrebbero essere rappresentate da 3 circuiti “di riserva”: “Ad esempio, se non puoi viaggiare negli Stati Uniti o in un altro paese, la data verrà posticipata o sostituita da un’altra località. Ci saranno tre percorsi di riserva tra cui scegliere”. Una scelta sicuramente azzeccata. Non è ancora chiaro quando il mondo si scrollerà di dosso questa pandemia e Ezpeleta ha fatto capire di voler evitare qualsiasi ostacolo tutelandosi quanto prima.

Inoltre nei prossimi giorni i vertici Dorna potrebbero illustrare la bozza del prossimo campionato e da lì si capirà quali saranno le tre gare di scorta. La stagione attuale però non si è ancora conclusa e le classifiche della classe regina, Moto2 e Moto3 fanno pensare ad un finale da vivere fino all’ultima curva. L’appuntamento con le gare torna proprio questo weekend con il primo round a Valencia.

Michele Iacobello

