Arriva l’ufficialità: Honda conferma che Marc Marquez prolungherà i tempi di recupero per l’infortunio al braccio destro e nel Gran Premio d’Europa, sul circuito Ricardo Tormo di Valencia, al suo posto ci sarà ancora il collaudatore tedesco Stefan Bradl.

Era ormai una certezza che Marc Marquez non sarebbe tornato in pista nel weekend del Gran Premio d’Europa, ma in mattinata è arrivata anche l’ufficialità da parte del team Repsol Honda. Il pilota numero 93 prolunga i tempi di recupero per l’infortunio del braccio destro, conseguenza della caduta nel Gran Premio di Spagna del 19 Luglio. La casa motociclistica giapponese ha dichiarato che a prendere il posto, nella prima tappa del trittico spagnolo, sarà ancora Stefan Bradl. Attualmente la partecipazione al mondiale 2020 del pilota e collaudatore tedesco è stata annunciata unicamente per il prossimo Gran Premio. Convinzione di tutti è che ormai il pluricampione del mondo, Marc Marquez, non tornerà in sella alla sua Honda RC213V prima del 2021. Si attendono ulteriori riscontri dal team giapponese.

LE DICHIARAZIONI DEI PROTAGONISTI DEL GP D’EUROPA

Stefan Bradl: “Sono molto contento che il Repsol Honda Team abbia continuato a riporre la sua fiducia in me e di tornare a guidare nuovamente la RC213V. Abbiamo fatto alcuni test a Valencia in passato e ad Aragon abbiamo fatto un buon passo con la moto, penso che possiamo avere un buon fine settimana qui e combattere di nuovo con i piloti più avanti, come abbiamo fatto anche ad Aragon e Le Mans. In questo periodo dell’anno a Valencia la temperatura, soprattutto al mattino, può essere critica, quindi dovremo prestare attenzione a questo“.

Alex Marquez: “È stato bello avere un’ultima settimana per allenarsi e prepararsi per quello che sarà un finale di stagione intenso e impegnativo. Arriviamo qui allo stesso modo di tutte le gare precedenti; cercando di migliorare e mostrare il nostro potenziale. Ci ho già guidato nei test ma da allora sono cambiato molto, quindi non vedo l’ora di vedere la mia crescita come pilota della MotoGP. Finiamo bene la stagione e continuiamo a migliorare“.

Three weeks, three races, one end of season. 📄 https://t.co/sMmOfyPuui pic.twitter.com/n2WuVwwMv1 — Repsol Honda Team (@HRC_MotoGP) November 3, 2020

Nicole Facelli