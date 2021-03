I preparativi per la stagione 2021 sono ampiamente iniziati. Se la MotoGP è in Qatar per i test ufficiali, a Jerez si sono appena conclusi due giorni di test Moto2 (qui i risultati) e Moto3.

In attesa di vedere anche le classi minori del motomondiale sul circuito di Losail per le prove ufficiali, diamo un’occhiata a chi, fra i piloti Moto3, si è distinto sulla pista spagnola.

Duello tutto italiano tra Foggia e Fenati

Il più veloce in entrambe le giornate è stato Dennis Foggia che, in sella alla sua Honda, ha fermato il cronometro a 1:46:080 nel Day 1 e si è migliorato ulteriormente nel Day 2, portando il proprio tempo a 1:45:726. Il pilota del Team Leopard ha dichiarato sui suoi canali social di aver avuto un ottimo feeling con la moto e con la squadra.

Foggia non è stato l’unico a scendere sotto il muro del 1:46. Infatti, è seguito a soli 7 centesimi da un veloce Romano Fenati (1:45:792). Che sia l’inizio di una sfida tra i due per il titolo mondiale?

Dietro i due italiani troviamo entrambi i piloti del Team Aspar, Garcia e Guevara, rispettivamente terzo (1:45:828) con 142 giri all’attivo e quarto (1:45:898) con 135 giri. Entrambi i piloti in sella alla GasGas sono stati concordi nel definire queste due giornate di test positive, utili al progressivo adattamento alle nuove moto.

Il primo a non scendere sotto la barriera dell’1:46 è stato il rookie Xavier Artigas, pilota del Team Leopard, che con il suo 1:46:175 troviamo in quinta posizione, seguito dal giapponese Kunii e dallo svizzero Dupasquier.

Dall’ottavo posto i tempi salgono sopra l’1:47, con Toba, Koffler e Yamanaka, il quale da Honda è da poco passato a KTM. Ormai fuori dalla top ten troviamo Fernandez, compagno di squadra di Fenati, che non è riuscito a distinguersi con un crono di 1:48:015. Chiude la classifica test Moto3 Andi Farid Izdihar (1:48:083).

Chiara Toffolo