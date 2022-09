La prima gara della giornata al Misano World Circuit termina con l’inno di Mameli suonato a celebrare la vittoria di Dennis Foggia in Moto3. Il pilota romano resta nel gruppo di testa tutta la gara e nel finale si mette al comando e complice un sorpasso azzardato di Oncu nell’ultimo giro che taglia fuori il turco, Masia e Guevara dalla lotta per la vittoria taglia in solitaria il traguardo. Seconda posizione per Jaume Masia e terzo Izan Guevara che complice la caduta di Sergio Garcia, poi ripartito e punito con la bandiera nera ora è leader del campionato.

FOGGIA PROFETA IN PATRIA

Dopo la complicata gara austriaca chiusa in dodicesima piazza, Dennis Foggia torna alla vittoria a Misano festeggiando così nel GP di casa. Una gara spezzata subito dal gran ritmo imposto da Izan Guevara nella prima parte di gara. Lo spagnolo ha portato con se solamente Dennis Foggia, Jaume Masia e Deniz Oncu che scattava dalla pole. Nel finale la gomma di Guevara ha iniziato a calare esponendolo agli attacchi prima di Foggia che si è messo al comando e poi della coppia di KTM di Masia e Oncu. All’ultimo passaggio un tentativo azzardato di Oncu alla “Quercia” lascia Foggia con mezzo secondo di margine da gestire nell’ultima parte di giro. Il romano del team Leopard sfrutta a pieno il regalo e va a vincere per la terza volta consecutiva a Misano.

La volata per il podio premia Jaume Masia che per soli quarantacinque millesimi supera Izan Guevara che diventa comunque leader del mondiale Moto3. Oncu paga a caro prezzo l’errore e chiude quarto staccato dalla coppia davanti a lui. Chi però va via da Misano con un pesante zero è Segio Garcia. L’ormai ex leader della Moto3 dopo esser rimasto coinvolto nelle fasi iniziali in un contatto prima con Adrian Fernandez e poi con Deniz Oncu è scivolato alle “Rio“. Ripartito è rientrato ai box per correggere la posizione del semimanubrio. Una volta tornato in pista però si è infilato nel gruppo degli inseguitori così la direzione gara ha deciso di esporre la bandiera nera squalificandolo. Ora Izan Guevara guida la classifica della Moto3 con 11 punti su Sergio Garcia e 35 su Dennis Foggia.

HOLGATO TRA GLI INSEGUITORI

Dietro il pacchetto di testa si è formata una coppia composta da Daniel Holgado e Tatsuki Suzuki. Con il pilota KTM Ajo che nel finale lascia il pilota Leopard al palo. Settima piazza per Diogo Moreira, il rookie brasiliano ha anche qui impressionato per la velocità in qualifica mentre in gara dopo un buon avvio ha perso terreno fino a chiudere appunto in settima piazza staccato di cinque secondi da Suzuki. Nonostante questo il #10 ha vinto la volata finale del suo gruppo precedendo John McPhee, Stefano Nepa, Riccardo Rossii, David Munoz e Ryusei Yamanaka.

A TERRA ANCHE MIGNO E SASAKI

Due dei probabili protagonisti della gara sono finiti a terra nelle fasi iniziali della gara. Da prima la gara ha perso Ayumu Sasaki, vincitore in Austria nonostante il doppio long lap penalty da scontare. Poi a salutare il gruppo è stato Andrea Migno che ancora incerto de suo futuro, sperava nel GP di casa di raccogliere un risultato positivo per rilanciare le sue quotazioni nel mercato della Moto3.

CLASSIFICA MOTO3

Mathias Cantarini