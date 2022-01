Giornata di annunci per il Red Bull Junior Team, tra conferme e cambi di casacca in FIA F2 e F3. Ayumu Iwasa si prepara al salto di categoria con DAMS, invece Jak Crawford completa la line-up Prema in F3. Hitech GP continuerà a scommettere su Juri Vips, mentre Liam Lawson inizia una nuova avventura con Carlin.

HITECH SALUTA LAWSON E CONFERMA VIPS

Hitech Grand Prix conferma Juri Vips, il quale ha disputato la sua prima stagione full time in F2 proprio con il team britannico. Nel 2021 l’estone è stato il primo pilota a ottenere due vittorie nello stesso weekend a Baku, vincendo sia la Sprint Race 2 che la Feature Race domenicale. Nel corso dell’anno è salito sul podio in altre quattro occasioni, chiudendo al sesto posto assoluto e guadagnandosi un’opportunità al volante di una Formula 1 allo Young Driver Test di Abu Dhabi.

Liam Lawson lascia invece Hitech Grand Prix per approdare in Carlin, al fianco dello statunitense Logan Sargeant. Il junior Red Bull, presente ai test di Yas Marina con Alpha Tauri, si è calato nell’abitacolo della Dallara di Carlin già ai test post stagionali di Formula 2, terminando quattro delle sei sessioni complessive nella top 10.

Per il driver neozelandese si tratterà quindi della seconda stagione in Formula 2, dopo un anno da rookie concluso al nono posto, parallelamente a un proficuo impegno nel DTM.

Il nipponico Ayumu Iwasa si prepara al salto dalla Formula 3 alla Formula 2, dopo aver concluso il 2021 al 12° posto con all’attivo una vittoria. Il pilota junior di Red Bull e Honda Formula Dream Project disputerà la stagione ventura con DAMS, con cui ha debuttato nei test post stagionali ad Abu Dhabi, e affiancherà l’israeliano Roy Nissany.

CRAWFORD COMPLETA LA LINE-UP DELLA PREMA IN F3

Oltre a monopolizzare la line-up Prema di F2, Red Bull vanta anche l’inserimento di Jak Crawford nello schieramento di Formula 3 con il team vicentino. Il 16enne, ex Hitech GP, ha concluso la sua prima stagione al 13° posto con un totale di 45 punti, risultando competitivo anche nel campionato di Euroformula Open, in cui ha terminato terzo assoluto con un totale di dieci podi.

Ai test collettivi a Valencia il giovane di Charlotte (North Carolina) ha impressionato il team Prema, comparendo nella top 10 in cinque sessioni su sei e chiudendo in testa la classifica combinata della seconda giornata.

F3: EDGAR IN TRIDENT, PRONTO AL DEBUTTO IL 17ENNE HADJAR

Il britannico Jonny Edgar si unirà alla Trident per la stagione 2022 di FIA Formula 3, lasciando così la Carlin. Il 17enne ha terminato il 2021 al 18° posto con cinque piazzamenti in top 10, per poi concludere l’ultima sessione dei test post stagionali a Valencia con il 3° tempo vestendo i colori del team lombardo.

Il 17enne Isack Hadjar si unisce al roster del programma junior Red Bull, debuttando in Formula 3 con Hitech Grand Prix. Il pilota franco-algerino sarà attivo anche durante la pausa invernale, andando a competere nella Formula Regional Asian Championship con il team inglese. Nel 2021 ha chiuso 6° assoluto nell’allora denominata Asian F3 Championship insieme a Evans GP, prima di entrare in Formula Regional con R-ace GP.

Beatrice Zamuner

Leggi anche: FIA F2 | HAUGER E DARUVALA CON PREMA PER PUNTARE AL TITOLO 2022