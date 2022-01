Arthur Leclerc sarà anche nella prossima stagione al via del FIA F3, restando tra le fila del team veneto Prema. Il monegasco avrà tra i propri compagni di scuderia il già annunciato Ollie Bearman, al debutto nella serie dopo il successo dello scorso anno nell’Italian F4 Championship.

Per il terzo anno, quindi, il pilota FDA rimarrà legato alla squadra italiana. Un’avventura partita dall’annata disputata in Formula Regional, che lo ha visto terminare secondo in campionato con 6 vittorie e 15 podi, per poi salire di categoria in F3. Nel 2021, Arthur ha ottenuto un 10° posto finale collezionando due successi al Paul Ricard e Zandvoort. Come si ricorderà, il fratello minore di Charles ha fatto la propria prima esperienza in monoposto nel 2018 in F4 francese, categoria in cui ha chiuso quinto. L’anno successivo è passato alla serie tedesca, laureandosi vice-campione.

Con Arthur salgono quindi a 3 i piloti già confermati sulla griglia 2022: oltre a lui e al compagno di scuderia, l’inglese Oliver Bearman, sarà della partita anche lo svizzero campione 2021 di Formula Regional, Gregoire Saucy. Quest’ultimo sarà invece al via con ART GP.

LE PAROLE DI LECLERC E ROSIN

“Sono felice di proseguire il lavoro – sottolinea Leclerc – cominciato nel 2021 con Prema. Penso abbiamo fatto un buon lavoro lo scorso anno e questa sarà una buona occasione per mettere a frutto tutto ciò che abbiamo imparato insieme. Non vedo l’ora di cominciare!”

“E’ grandioso continuare la nostra collaborazione con Arthur. Sono sicuro – afferma il team principal René Rosin – che continuerà a portare avanti ciò che ha mostrato nel 2021, quando ha dimostrato di poter stare là davanti. L’esperienza delle 3 gare dello scorso anno ci ha aiutato a gestire gli eventi con grande concentrazione, e questo si rivelerà un beneficio per tutto il team.

I primi test pre-stagionali, dove potremo vedere Arthur in azione, si svolgeranno a Sakhir (Bahrain) dal 2 al 4 marzo.

Giulia Scalerandi