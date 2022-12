Lo squadrone Prema va ad arricchirsi di un altro giovane talento destinato a costruirsi un futuro ricco di soddisfazioni. Il promettente Rashid Al Dhaheri, 14enne pilota proveniente dagli Emirati Arabi Uniti, farà infatti il proprio debutto in monoposto con il team della famiglia Rosin nella serie tricolore a partire dal prossimo mese di Aprile, non appena avrà raggiunto l’età minima per prendere parte al campionato.

IL ‘PICCOLO ALONSO’ DEL MEDIO-ORIENTE

Cresciuto con il mito di Fernando Alonso, tanto da avere portato per anni un casco con i colori del proprio idolo, Rashid Al Dhaheri rappresenta la principale speranza dell’automobilismo emiratino. Dopo aver debuttato giovanissimo in kart, si è distinto nel corso degli anni gareggiando con i colori della Parolin Racing, conquistando quattro titoli WSK ed un posto da finalista alle World Scouting Finals organizzate dalla Ferrari Driver Academy nello scorso mese di Ottobre.

Dopo le sessioni di test disputate con la Scuola Federale a Vallelunga e sul circuito di casa a Yas Marina, per Rashid il 2023 porterà come atteso regalo il debutto nella competitiva serie italiana che scatterà da Imola nel week-end del 21-23 Aprile. “Siamo davvero felici di poter accogliere Rashid nel nostro team – sottolinea Angelo Rosin – è molto giovane ma molto preparato, come evidenziato dal suo percorso vincente nel karting. Ha già mostrato il suo potenziale nel corso dei primi test, e siamo pronti a supportarlo al meglio in questa importante fase della sua carriera. Da sempre la nostra missione è quella di lavorare con giovani piloti per aiutarli a crescere e migliorare, dunque siamo curiosi di vedere il percorso che potrà fare Rashid nel corso della propria carriera”.

TANTI GIOVANI TALENTI PER PREMA

“Sarà una stagione molto interessante – evidenzia il pilota emiratino – considerando che correrò in un nuovo campionato, con una nuova macchina e su nuovi circuiti. Sarà molto importante cercare di imparare nel corso dell’anno, lavorando a stretto contatto con la squadra e mettendo in mostra progressi costanti”. Prima dell’annuncio di Rashid Al Dhaheri, la scuderia veneta aveva già reso noti i nomi di altri giovani talenti che nel 2023 prenderanno parte ai campionati di Formula 4: tra di essi lo statunitense Ugo Ugochukwu, il vincitore del Supercorso Federale Nicola Lacorte e il neo-allievo della Ferrari Driver Academy Tuukka Taponen.

Marco Privitera