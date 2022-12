Prema Racing ha annunciato che Nicola Lacorte correrà per il team nella stagione 2023 di Italian Formula 4. Il giovane italiano ha già debuttato nella categoria nelle tre gare finali del 2022, dove ha impressionato ottenendo i suoi primi punti in carriera.

DOPPIO IMPEGNO PER LACORTE

Sarà quindi Nicola Lacorte a vestire i colori del team Prema Racing nella stagione 2023 di Formula 4. Il giovane italiano, oltre ad aver impressionato al suo debutto di categoria in Austria dove è andato a punti, è anche il vincitore del Supercorso Federale ACI Sport 2022. Lacorte infatti ha portato a casa lo speciale corso di formazione istituito dalla Federazione Italiana che ha come obiettivo di valorizzare le giovani promesse del nostro Paese.

Nicola Lacorte, oltre a prendere parte quindi alla stagione di Italian F4 che sarà il suo impegno principale, farà anche il suo debutto a Gennaio in F4 UAE per prepararsi al meglio in vista di un 2023 ricco di appuntamenti. Il giovane Nicola ricordiamo ha solo 15 anni ed è il figlio di Roberto Lacorte, vincitore di diverse gare nell’Endurance. Sarà inoltre supportato dalla Cetilar Academy, che lo segue dagli anni nel karting.

LE DICHIARAZIONI

Angelo Rosin, Team Principal di Prema Racing ha dichiarato: “Siamo felici di dare un caloroso benvenuto a Nicola nella nostra squadra. La sua prestazione nel Supercorso Federale è stata degna di nota e con l’ottima impressione che ci ha fatto al suo debutto in categoria, siamo curiosi di vedere dove potrà arrivare. I primi test che abbiamo fatto insieme sono stati molto promettenti, è siamo determinati a massimizzare il suo potenziale per renderlo un concorrente di alto livello già nella sua stagione da Rookie”.

Nicola Lacorte ha invece dichiarato: “Non vedo l’ora di iniziare la stagione. Ho grandi aspettative perché sono stato tra i pochi nuovi piloti a partecipare alle gare finali del campionato 2022. Inoltre i primi test sono andati abbastanza bene, quindi sono ottimista sulle nostre possibilità per il 2023. Mi piace molto il modo in cui lavora il team, sono estremamente professionali e sono molto soddisfatto di quanto abbiamo fatto finora”.

