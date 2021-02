A circa 40 km da Madrid sorgerà il nuovo Circuito de Morata. Ad approvare la costruzione del nuovo tracciato è il consiglio comunale dell’omonima cittadina, Morata de Tajuna. La capitale spagnola punta così ad ospitare nuovamente i campionati di F1 e MotoGP. Infatti, questo nuovo complesso andrà a sostituire lo storico circuito di Jarama.

LE CARATTERISTICHE

Il tracciato sarà lungo circa 4500 m, con 6 curve a destra e 7 a sinistra. Il rettilineo principale si svilupperà per 650 m, una lunghezza minore rispetto alla media dei circuiti internazionali (ad esempio quello del Mugello è di ben 1141 m). L’ampiezza media della pista sarà di 14 metri, ma nei punti più larghi toccherà i 20 metri. Il paddock occuperà una superficie di 30.000mq, con 30 box, e verranno costruite una pista per i kart e una stazione di rifornimento. Inoltre, anche il “contorno” al circuito di Morata è ambizioso: ci saranno un hotel, un museo motociclistico, delle sale VIP e ampie tribune per gli spettatori.

🛣️🏎️🏍️ Montmeló, Cheste, Jerez… y Morata de Tajuña. Nuestro pueblo acogerá un circuito de velocidad para albergar campeonatos de todas las categorías del mundo del motor, como F1 y MotoGP pic.twitter.com/shf1Z7JAfM — Ayuntamiento Morata (@Ayto_Morata) February 14, 2021

UN INVESTIMENTO PRIVATO

Si tratta di un investimento privato di circa 12 milioni di euro da parte della società Streammotorfire. La zona dove sorgerà l’impianto sportivo oggi è una cava abbandonata diventata anche discarica. Il sindaco di Morata de Tajuna, Angelo Sanchez, si è detto entusiasta di questa riqualificazione e ha dichiarato: “Va chiarito che questo progetto privato della società Streammotorfire non rappresenta alcun costo per i miei cittadini, ma avrà solamente un impatto economico positivo senza precedenti sulla città, creando posti di lavoro e ricchezza”.

Per vedere questa pista nei calendari dei più importanti campionati motoristici bisognerà attendere circa 4 anni. Non resta quindi che aspettare e, nel mentre, godersi la nuova stagione sportiva che prenderà il via fra poche settimane (qui trovate il calendario della MotoGP e qui quello attuale della F1).

Chiara Toffolo