Ennesimo colpo per il calendario della MotoGP, che perde per il 2021 la tappa di Buriram e in modo definitivo quella di Brno. Per il tracciato thailandese le cause sono ovviamente legate alla pandemia, mentre il circuito ceco lamenta l’impossibilità economica di organizzare un evento di tale portata senza un adeguato sostegno da parte del proprio governo

RICOMINCIA IL GIRO

Fortunatamente l’anno scorso ci ha regalato un’esperienza sufficiente per poter dire che il calendario della MotoGP è “flessibile”, ma le notizie che giungono da Buriram e Brno non lasciano ben sperare nemmeno per il 2021. Manca per il primo ancora l’ufficialità tramite una nota della Dorna, ma sembra abbastanza certo che la MotoGP non correrà quest’anno in Thailandia, e forse mai più in Repubblica Ceca.

BURIRAM: UN FORSE A CUI MANCA SOLO LA FIRMA

I paesi asiatici sono ovviamente tra i più colpiti dal problema COVID, quindi la notizia non giungerà come inaspettata. Fatto sta che al forfait di Buriram manca solamente l’ufficialità, ma oramai viene già dato come un dato di fatto. Se ne riparlerà nel 2022, ammesso (e sperando) che la situazione della pandemia sia stata risolta e che le trasferte oltre oceano non risultino più un problema organizzativo insormontabile. Anche le altre tappe asiatiche restano in forte dubbio, ma si continua a sperare e lavorare per non perdere altri pezzi.

BRNO: IMPOSSIBILE SENZA SOSTEGNI STATALI

Del tutto diverso il problema di Brno. Il tracciato ceco lamenta infatti un certo disinteresse, soprattutto a livello economico, da parte delle istituzioni. Ci vorrebbe più tutela per una tappa mondiale che fa parte del calendario dagli anni ’50. La direttrice del circuito, Ivana Ulmanova, dichiara che “nessun evento sportivo o culturale di importanza mondiale è economicamente possibile da organizzare senza un adeguato sostegno pubblico”. La Repubblica Ceca quindi tornerà nel calendario MotoGP solo ed esclusivamente a fronte di un impegno economico che non sembra previsto nell’immediato futuro. Con buona pace dei tifosi.

Alex Dibisceglia